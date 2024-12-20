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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала YouTube вести себя прилично, чтобы избежать замедления на территории РФ. Об этом она заявила в ходе эфира «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
«Послушайте, никто не трогал YouTube, пока YouTube вел себя прилично. Ну вот, Владимир Владимирович упомянул журналистов, блогеров, общественных деятелей, которых YouTube вышвырнул... Вот я тот самый деятель... Поэтому, на мой вкус, ведите себя прилично, и не будет никакого замедления» — сказала Симоньян.
Ранее «Радио 1» сообщало, что президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с замедлением YouTube во время прямой линии главы государства.
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Иван Мусатов