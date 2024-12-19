Путин объяснил ситуацию с замедлением YouTube

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Популярный российский детский блогер Влад Бумага, более известный как Влад А4, спросил президента России Владимира Путина на прямой линии, зачем блокировать YouTube, если российские видеоплатформы развиваются, эффективно работают и могут составить конкуренцию иностранным.
Глава государства отметил, что по данному вопросу необходимо обращаться напрямую к сервису. Однако добавил, что в этой ситуации больше вопросов к стороне YouTube, чем к России.
Путин подчеркнул, что YouTube, как и Google в целом должны соблюдать российские законы. Вместо этого они позволяют себе злоупотребление сетью «для достижения политических целей своих правительств».
Кроме того, президент добавил, что свято место пусто не бывает – в России продолжают активно развиваться VK, Telegram и Rutube.
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Путин подчеркнул, что YouTube, как и Google в целом должны соблюдать российские законы. Вместо этого они позволяют себе злоупотребление сетью «для достижения политических целей своих правительств».
Кроме того, президент добавил, что свято место пусто не бывает – в России продолжают активно развиваться VK, Telegram и Rutube.
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Анастасия Чинкова