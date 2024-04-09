Объем утечек данных населения в России вырос впятеро

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В первом квартале 2024 года в сеть утекли 121 миллион телефонных номеров и 38 миллионов e-mail-адресов, что в пять раз больше, чем за такой же период 2023-го. Данные были представлены в отчете сервиса DLBI, пишут «Известия».
При этом число утечек информации в I квартале 2024 года незначительно сократилось с 60 до 57 по сравнению с 2023 годом.
В Центробанке «Известиям» сообщили, что регулярно сотрудничают с банками по вопросам противодействия компьютерным атакам, включая сливы личных сведений. Там не уточнили, были ли зафиксированы ли утечки в I квартале.
Директор по безопасности группы компаний Eqvanta Антон Грунтов рассказал, что злоумышленники используют разные методы заработка на слитой информации — от попытки оформить кредит или займ до предложений различным компаниям приобрести эти данные, объединенные в большие массивы.
В зависимости от содержания утекших данных, их могут использовать для спама, рекламы, взлома личных кабинетов, атак с использованием социальной инженерии или фишинга, а также в крайних случаях — для кражи средств, добавил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.
В Роскомнадзоре заявили, что компании, работающие с персональными данными, должны соблюдать некоторые принципы. Необходимо минимизировать собираемые данные, удалять их после достижения цели обработки, и на постоянной основе контролировать безопасность информации.
В РКН также поддержали усиление ответственности за утечки персональной информации, а также отметили, что необходимо повысить требования к операторам, которые работают с большим объемами данных (от 1 млн записей).
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В Центробанке «Известиям» сообщили, что регулярно сотрудничают с банками по вопросам противодействия компьютерным атакам, включая сливы личных сведений. Там не уточнили, были ли зафиксированы ли утечки в I квартале.
Директор по безопасности группы компаний Eqvanta Антон Грунтов рассказал, что злоумышленники используют разные методы заработка на слитой информации — от попытки оформить кредит или займ до предложений различным компаниям приобрести эти данные, объединенные в большие массивы.
В зависимости от содержания утекших данных, их могут использовать для спама, рекламы, взлома личных кабинетов, атак с использованием социальной инженерии или фишинга, а также в крайних случаях — для кражи средств, добавил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.
В Роскомнадзоре заявили, что компании, работающие с персональными данными, должны соблюдать некоторые принципы. Необходимо минимизировать собираемые данные, удалять их после достижения цели обработки, и на постоянной основе контролировать безопасность информации.
В РКН также поддержали усиление ответственности за утечки персональной информации, а также отметили, что необходимо повысить требования к операторам, которые работают с большим объемами данных (от 1 млн записей).
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Алина Юрчак