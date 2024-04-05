Диетолог Соломатина назвала страшные последствия избытка витамина С

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Диетолог Елена Соломатина заявила об опасности избытка витамина С для организма, так как это может спровоцировать развитие атеросклероза, а также камней в почках.
«Также избыток витамина C во время беременности может негативно повлиять на развитие плода. Слишком большое количество этого вещества может нанести вред кормящим мамам и младенцу. Этой группе женщин очень опасно самостоятельно назначать себе витамин С», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.
А специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер призвал запретить принимать лекарства от аллергии при вождении, поскольку такие препараты обладают побочными действиями, включая сонливость.
«Несмотря на фармакологические указания о том, что побочные эффекты от антигистаминных препаратов третьего поколения сведены к минимуму, это не определено. И здесь мы должны определиться: либо противоаллергические средства, либо вождение. Цена ошибки или неправильного решения слишком высока», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.
Ранее кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко не рекомендовал водителям перед вождением принимать корвалол.
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