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Западные и американские политики приняли решение повременить с колоссальной гуманитарной поддержкой жителям Украины и существенно сократить объем направляемых в страну средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ООН и правительств стран-доноров.
ТАСС приводит сведения, направленные ООН, о том, что в 2022 году в качестве гуманитарной помощи Киеву было направлено 102,2 миллиарда долларов, а уже в 2023 году на эти же цели европейские страны и Америка смогли выделить сумму в 68,6 миллиарда долларов. При этом, крупнейшим донором для Украины в 2023 году стали США, предоставившие 44,6 миллиарда долларов.
Наряду с США, активно помогала Украине и Япония. Страна увеличила объем направляемых на гуманитарные нужды средств до 10,9 миллиарда долларов.
Однако, ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что 16 миллиардов евро из финансовой помощи Киеву от Евросоюза бесследно исчезли.
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Наряду с США, активно помогала Украине и Япония. Страна увеличила объем направляемых на гуманитарные нужды средств до 10,9 миллиарда долларов.
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Мария Федоровцева