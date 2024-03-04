Орбан заявил, что Запад не сможет выиграть войну на Украине против России

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Страны Запада не смогут одержать победу в конфликте на Украине против России. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках конференции, организованной Торгово-промышленной палатой страны.
«Уже совершенно очевидно, что Запад не сможет выиграть войну на Украине против России, рано или поздно должны начаться переговоры о мире», — заявил Орбан.
Однако он также предполагает, что и Россия вряд ли сможет победить. Ввиду этого Орбан видит единственный выход из положения, а именно - начало мирных переговоров.
Кроме того, он подчеркнул, что сейчас ситуация на поле боя складывается в интересах России. По мнению Орбана, время также играет на руку Москве, а не Западу. Кроме того, премьер Венгрии отметил, что западные страны уже упустили возможность переговоров для мирного урегулирования конфликта, когда Россия имела в этом заинтересованность.
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Элина Позднякова