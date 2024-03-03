Замглавы МИД и представитель КНР обсудили «ультиматум» Запада по Украине

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Замглавы Министерства иностранных дел РФ Галузин встретился в Москве со спецпредставителем правительства КНР по Украине Ли Хуэя. Об этом говорится на сайте российского ведомства. Уточняется, что беседа прошла в «традиционно дружественной и доверительной атмосфере».
По мнению дипломатов, общение на тему урегулирования конфликта на Украине невозможно без участия России. Галузин и Ли Хуэй не одобрили требования Украины и западных стран.
Киевские власти активно предлагают свою «формулу мира», которая подразумевает вывод российской армии с украинской территории. Также, в феврале текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил о организации саммита на эту тему. По его мнению, на встрече будет разработан план урегулирования, который после будет доработан и передан российскому правительству через посредников.
Отметим, что глава МИД РФ Сергей Лавров называл эту идею ультиматумом.
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Киевские власти активно предлагают свою «формулу мира», которая подразумевает вывод российской армии с украинской территории. Также, в феврале текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил о организации саммита на эту тему. По его мнению, на встрече будет разработан план урегулирования, который после будет доработан и передан российскому правительству через посредников.
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Дана Игумнова