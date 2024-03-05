Во Франции заявили о продаже денежной помощи ЕС на Украине

Фото: РИА Новости:Кристина Афанасьева
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал исчезновение более 10 миллиардов евро помощи Европейского союза Украине, сообщается на его странице в социальной сети X.
Филиппо осудил исчезновение финансовой помощи ЕС Украине, напомнив, что денежная помощь Евросоюза Киеву в размере 16 миллиардов евро бесследно исчезла.
Ранее Филиппо призвал Францию покинуть ЕС и НАТО.
До этого он заявил о потенциальной опасности создания армии Евросоюза.
Читайте также:
«Безумное заявление»: Филиппо призвал Францию выйти из ЕС и НАТО
Глава «Патриотов» Филиппо заявил об опасности создания армии ЕС
Политик Филиппо призвал Макрона и Шольца отправиться воевать на Украину
«О, Боже! Сегодня Зеленский утверждает, что "16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, так и не были получены"! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!» – возмутился Филиппо.
До этого он заявил о потенциальной опасности создания армии Евросоюза.
Читайте также:
«Безумное заявление»: Филиппо призвал Францию выйти из ЕС и НАТО
Глава «Патриотов» Филиппо заявил об опасности создания армии ЕС
Политик Филиппо призвал Макрона и Шольца отправиться воевать на Украину
Александр Климов