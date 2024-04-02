Обещавшему подкупить депутата Хинштейна юристу снизили наказание

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Самарский областной суд снизил срок наказания для замдиректора по правовым вопросам ЗАО «Консалтинговая компания «Сонар-Я» Дмитрия Мамонтова, которого осудили за покушение на мошенничество с обещанием подкупить депутата Государственной думы Александра Хинштейна. Об этом в своём Telegram-канале написала блогер Ксения Штефан.
Согласно сообщению, Мамонтов узнал, что в отношении основателя, занимающегося торговлей легковыми автомобилями, АО «Тон-Авто» Александра Курылина собираются возбудить уголовное дело о даче взятки. Тогда он решил этим воспользоваться и предложил Курылину свою помощь в решении данного вопроса. Он пообещал «договориться» с Хинштейном и прокуратурой за 50 тысяч долларов США.
В момент передачи денег Мамонтова задержали сотрудники ФСБ. Оказалось, что в соответствующие органы обратился Курылин, так как не доверял Мамонтову. Последний отрицать вину не стал. Его приговорили к трём годам лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
Однако на днях Мамонтову решили смягчить наказание за сотрудничество со следствием. Таким образом, срок уменьшили до 2 лет 10 месяцев. При этом штраф из приговора исключили вовсе.
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«Далее обговорили сроки передачи денежных средств. Чтобы потерпевший поверил ему, он попросил своего сына отредактировать переписку между прокуратурой Самарской области и депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном, указав в тексте, что в действиях Курылина не усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 291 УК РФ "Дача взятки"», — говорится в материалах дела.
Однако на днях Мамонтову решили смягчить наказание за сотрудничество со следствием. Таким образом, срок уменьшили до 2 лет 10 месяцев. При этом штраф из приговора исключили вовсе.
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Элина Позднякова