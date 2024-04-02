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Обещавшему подкупить депутата Хинштейна юристу снизили наказание

02 апреля 2024, 09:32
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Самарский областной суд снизил срок наказания для замдиректора по правовым вопросам ЗАО «Консалтинговая компания «Сонар-Я» Дмитрия Мамонтова, которого осудили за покушение на мошенничество с обещанием подкупить депутата Государственной думы Александра Хинштейна. Об этом в своём Telegram-канале написала блогер Ксения Штефан.
Согласно сообщению, Мамонтов узнал, что в отношении основателя, занимающегося торговлей легковыми автомобилями, АО «Тон-Авто» Александра Курылина собираются возбудить уголовное дело о даче взятки. Тогда он решил этим воспользоваться и предложил Курылину свою помощь в решении данного вопроса. Он пообещал «договориться» с Хинштейном и прокуратурой за 50 тысяч долларов США.

«Далее обговорили сроки передачи денежных средств. Чтобы потерпевший поверил ему, он попросил своего сына отредактировать переписку между прокуратурой Самарской области и депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном, указав в тексте, что в действиях Курылина не усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 291 УК РФ "Дача взятки"», — говорится в материалах дела.


В момент передачи денег Мамонтова задержали сотрудники ФСБ. Оказалось, что в соответствующие органы обратился Курылин, так как не доверял Мамонтову. Последний отрицать вину не стал. Его приговорили к трём годам лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Однако на днях Мамонтову решили смягчить наказание за сотрудничество со следствием. Таким образом, срок уменьшили до 2 лет 10 месяцев. При этом штраф из приговора исключили вовсе.

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Отец террориста Мирзоева* заявил, что сын не ходил в мечеть
02 апреля 2024, 09:51

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Отец одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева* заявил, что его сын не был религиозен и в мечеть не ходил. Его слова передаёт Ruptly.
После теракта США пытаются убедить своих союзников, что за преступлением в Подмосковье стоит афганский филиал «Исламского государства»**. При этом отец террориста Мирзоева* утверждает, что его сын молился по желанию, Коран не читал и в мечеть не ходил.

Ранее отец Мирзоева* также рассказывал, что сын жаловался на проблемы в Москве и планировал вернуться на родину 24 или 25 марта. По словам родителя, из России мужчина регулярно звонил в Таджикистан своей маме, жене и сестре, а также присылал им деньги.

32-летний Мирзоев* является гражданином Таджикистана. В ходе суда он полностью признал свою вину в совершении теракта. На родине у террориста остались жена и четверо детей.

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ
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Загруженность дорог Подмосковья утром 2 апреля составила 4 балла
02 апреля 2024, 09:45

Фото: пресс-служба МТДИ МО

В Московской области загруженность дорог утром во вторник, 2 апреля, составила четыре балла, при этом на пяти федеральных трассах и 11 шоссе затруднено движение в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения фиксируются при проезде в сторону столицы на трассах М-8 «Холомогоры», М-7 «Волга», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь». Проезд в сторону Москвы также затруднён на следующих шоссе: Пятницкое, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Носовихинское, Новорижское, Можайское, Каширское, Осташковское, Калужское и Киевское», — говорится в сообщении.
В целом на дорогах Московской области зафиксировано около 900 тысяч автомобилей. В министерстве отметили, что это на два процента больше, чем было в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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В Котельниках провели тренировку по эвакуации из спорткомплекса
02 апреля 2024, 09:22

Фото: пресс-служба администрации городского округа Котельники

На базе спорткомплекса «Котельники» прошла тренировка по эвакуации и отработке навыков действия при возникновении пожара. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.
В рамках тренировки прошла проверка знаний и действий персонала и посетителей комплекса при возникновении непредвиденных ситуаций.

«Возгорание может произойти на любом объекте, поэтому важно знать правила эвакуации при пожаре и отрабатывать навыки на тренировочных эвакуациях. На этой тренировке работников обучили сообщать о возгорании, тушить очаг пожара, предотвращать распространение огня и организованно выходить из здания», — отметили в пресс-службе.

Стоит подчеркнуть, что основной целью тренировок является отработка с работниками последовательности их действий при пожаре, чтобы в стрессовой ситуации избежать паники и ошибок.

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Мошенники начали применять новый сценарий обмана
«Тинькофф» раскрыл схему мошенников, которые сразу представляются мошенниками
02 апреля 2024, 08:57

Фото: istockphoto/artoleshko

Представители «Тинькофф» рассказали о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники сразу признаются, что хотят выманить деньги. Об этом сообщает Тинькофф Защита.
Представители банка рассказали, что мошенники звонят от лица полицейских или операторов связи, просят назвать код из СМС, а затем сообщают, что они мошенники. Это нужно для того, чтобы запугать человека и в дальнейшем заставить его действовать по указке.

Следом человеку вновь звонят мошенники, только уже заверяют, что они реальные сотрудники банка. Уже взволнованный человек в панике сообщает все данные злоумышленникам.

Количество атак по такому сценарию за последние месяцы выросло в 3,5 раза, сообщили в «Тинькофф».

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#сотрудники
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Банки заявили о неготовности отказаться от пластиковых карт
02 апреля 2024, 08:28

Фото: iStock/Kenishirotie

Российские банки не готовы отказаться от использования пластиковых карт. Об этом представители кредитных организаций рассказали в беседе с РИА Новости.
Также банки в настоящее время не готовы ограничить использование платежных стикеров в пользу цифровых карт.

Так, несколько крупных банков сообщили, что количество выпекаемых цифровых карт растет, однако клиенты чаще выбирают пластиковые карты, поэтому полного перехода на цифровые аналоги в ближайшее время не планируется.

Прежде сообщалось, что банк России проведёт соцопрос для изучения финансового поведения россиян.

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#кредиты
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Кондитер перечислила признаки полезного шоколада
Кондитер Романова: хороший шоколад не может иметь матовый эффект
02 апреля 2024, 06:58

Фото: iStock/ dizelen

Кондитер Марина Романова рассказала в интервью «Газете.Ru», как отличить хороший шоколад от вредного.
По ее словам, для изготовления горького и темного шоколада требуются только два ингредиента: тертое какао и масло какао. Для производства молочного и белого шоколада используют также сухое молоко, сахар или его заменители. Альтернативы тертому какао в шоколаде нет, подчеркнула Романова, и если в составе значатся другие ингредиенты, это уже не шоколад, а продукт со вкусом шоколада.

Эксперт призвала обращать внимание на процент содержания какао. Так, в горьком его должно быть минимум 70%, в темном — от 50%, в молочном — около 40%, в экстрамолочном — от 25%. В составе не должно быть искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов, эмульгаторов или каких-либо заменителей, кроме сахара. Специалист отметила, что любые синтетические добавки значительно снижают качество продукта.

Также кондитер обратила внимание, что поверхность настоящего шоколада должна быть блестящая, она не может иметь матовость или белый налет. А вот место надлома шоколада должно быть матовым. Еще один признак качества и натуральности — шоколад тает при температуре 30℃… 32℃. Если такого не происходит, значит в продукте содержатся искусственные компоненты. Маслянистый привкус свидетельствует о добавлении пальмового масла.

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#кондитер
#сладости
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Hermès и Fendi окончательно закрыли бутики в ГУМе
02 апреля 2024, 06:24

Фото: iStock/ tupungato

Французский модный дом Hermès и итальянский Fendi окончательно ушли из московского ГУМа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы бухгалтерской отчетности компаний. В ГУМе подтвердили, что компании освободили помещения.
Там также рассказали, что на месте Fendi теперь магазин итальянского модного дома Pinko, а по бывшей площадке Hermès еще ведутся переговоры с претендентами.

Также в материале сообщается, что Hermès закончилась аренда бутика в ГУМе, которую компания не стала продлевать, а Fendi в 2024 году откажется от аренды последнего магазина в России. Два года назад они временно закрыли свои бутики в России.

В целом же люксовые бренды не спешат освобождать помещения, поскольку надеятся возобновить работу, отмечают авторы статьи. А владелец Bosco di Ciliegi (специализируется на продажах люксовых товаров и управляет московским ГУМом) Михаил Куснирович ранее говорил о трудностях с поиском замены люксовым арендаторам.

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Google удалит записи о действиях пользователей по «иску об инкогнито»
02 апреля 2024, 05:24

Фото: iStock/ Ivanko_Brnjakovic

Google уничтожит «миллиарды» записей данных о действиях пользователей в интернете в рамках урегулирования иска, согласно которому, компания отслеживала персональные данные людей без их ведома, сообщает Bloomberg.
Речь об отслеживании действий в режиме «инкогнито» в браузере Chrome. Коллективный иск от миллионов пользователей был подан в суд Соединенных Штатов в 2020 году. Истцы заявляли, что это превратило Google в «кладезь информации», поскольку компания получила сведения об их друзьях, любимых блюдах, хобби, покупательских привычках, а также «самых интимных и потенциально смущающих» сведениях.

Google согласилась обновить информацию о том, что собирает при «частном» просмотре. Кроме того, теперь пользователи смогут блокировать сторонние файлы cookie в течение пяти лет в режиме инкогнито .

«Мы рады урегулированию этого иска, который всегда считали необоснованным», — заявил представителькомпании Хосе Кастанеда. Он утверждает, что Google «никогда не связывает данные с пользователями» при пользовании режима «инкогнито».

Истцы также требовали от руководства Google возместить ущерб в размере $5 млрд, но в мировом соглашении это условие не значится. Однако пользователи смогут подать к компании индивидуальные иски.

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#google
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В сошедший с путей вагон в Красноярском крае врезался пассажирский поезд
02 апреля 2024, 05:21

Фото: iStock/ Kyryl Gorlov

В Красноярском крае пассажирский поезд врезался в сошедший с путей грузовой вагон. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Машинист следовавшего в указанное время навстречу по данному участку дороги пассажирского поезда №123 Красноярск – Абакан допустил столкновение с сошедшим с пути вагоном грузового состава», — сказано в сообщении.
Ранее в Красноярской железной дороге сообщили о сходе с рельсов трех вагонов грузового поезда на перегоне Жайма — Мана. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. сейчас на месте происшествия работают восстановительные поезда, которые ликвидируют последствия. Из-за этого задерживаются пассажирские поезда №123 Красноярск – Абакан и №124 Абакан – Красноярск. Причины схода вагонов пока не установлены. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на ж/д транспорте.

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