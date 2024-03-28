Одного из директоров «Росатома» Сахарова арестовали за крупную взятку

Фото: iStock/Michał Chodyra
Столичный Басманный суд арестовал топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова за крупную взятку. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сахарова Геннадия Станиславовича», — говорится в сообщении.
Сахарову предъявили обвинение в получении крупной взятки. Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
Читайте также:
Замминистра здравоохранения Подмосковья Захарова арестовали за взятку
ТАСС: Осужденный за взятку экс-глава екатеринбургского УМВД погиб в зоне СВО
Экс-губернатора Пензенской области посадили на 12 лет за взятки
Элина Позднякова