ТАСС: Осужденный за взятку экс-глава екатеринбургского УМВД погиб в зоне СВО

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Экс-глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на 9 лет и 6 месяцев тюремного заключения за получение взятки в особо крупном размере и незаконное приобретение боеприпасов, погиб в зоне специальной военной операции.
Об этом заявила адвокат Трифонова Ольга Кезик изданию ТАСС.
Отмечается, что Трифонов просился в зону боевых действий с марта 2023 года, но долгое время ему отказывали.
Напомним, Трифонов задержали в 2019 году в Москве. Следствие выяснило, что с помощью посредников он в 2015 году получил взятку в 7,5 миллиона рублей от экс-замглавы банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева в обмен на оказание помощи в возбуждении уголовного дела в отношении должника банкира.
Сам экс-начальник свою вину не признал.
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«Вчера стало известно, что Игорь [Трифонов — прим. ред. ] погиб при выполнении своего долга на СВО», — заявила Кезик.
Напомним, Трифонов задержали в 2019 году в Москве. Следствие выяснило, что с помощью посредников он в 2015 году получил взятку в 7,5 миллиона рублей от экс-замглавы банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева в обмен на оказание помощи в возбуждении уголовного дела в отношении должника банкира.
Сам экс-начальник свою вину не признал.
Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил званием Героя России генерал-майора Владимира Фролова. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак