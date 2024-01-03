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ТАСС: Осужденный за взятку экс-глава екатеринбургского УМВД погиб в зоне СВО

03 января 2024, 12:24
Фото: istock / Sinenkiy

Фото: istock / Sinenkiy

Экс-глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на 9 лет и 6 месяцев тюремного заключения за получение взятки в особо крупном размере и незаконное приобретение боеприпасов, погиб в зоне специальной военной операции.
Об этом заявила адвокат Трифонова Ольга Кезик изданию ТАСС.

«Вчера стало известно, что Игорь [Трифонов — прим. ред. ] погиб при выполнении своего долга на СВО», — заявила Кезик.

Отмечается, что Трифонов просился в зону боевых действий с марта 2023 года, но долгое время ему отказывали.

Напомним, Трифонов задержали в 2019 году в Москве. Следствие выяснило, что с помощью посредников он в 2015 году получил взятку в 7,5 миллиона рублей от экс-замглавы банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева в обмен на оказание помощи в возбуждении уголовного дела в отношении должника банкира.

Сам экс-начальник свою вину не признал.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил званием Героя России генерал-майора Владимира Фролова. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#адвокат
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#операции
#сво
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Диверсантов задержали за попытку поджога трансформаторной подстанции в Ярославле
03 января 2024, 12:29

Фото: iStock/BrianAJackson

Двух диверсантов, пытавшихся поджечь трансформаторную подстанцию, задержали в Ярославле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 18-летние Владимир и Мария по заданию из Украины вскрыли подстанцию на улице Мельничная в Ярославле, залили в неё бензин и подожгли. Огонь быстро потух, поэтому попытка поджога не удалась.

В телефонах задержанных были найдены переписки с украинскими кураторами, которые обещали заплатить 100 тысяч рублей за проделанную работу.

Молодые люди обвиняются по статья о совершении по предварительному сговору группой лиц диверсионных действий. За содеянное им грозил лишение свободы сроком до 20 лет.

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В Иркутске любитель салютов разнёс соседям квартиру ракетницей и сильно ранил их гостя
Shot: В Иркутске мужчина ракетницей разнёс соседям квартиру и ранил их гостя
03 января 2024, 12:01

Фото: istock / maxim4e4ek

В Иркутске любитель салютов разнёс соседям квартиру ракетницей и сильно ранил их гостя.

Как сообщает телеграм-канал Shot, 26-летний Руслан П. с товарищами захотел в новогоднюю ночь устроить пальбу из сигнальной ракетницы около многоэтажного дома на улице Маршала Конева. Мужчина выстрелил в небо, но снаряд сменил траекторию и попал в квартиру на четвёртом этаже. Там раздался громкий взрыв: на кухне выбило окна, а также повредило потолок, холодильник и плиту.

В момент детонации стандарта в квартире находился бывший муж хозяйки квартиры. Мужчину госпитализировали со множеством осколочных ранений.

Руслан самостоятельно пришел к полицейским с повинной. Прокуратура проводит проверку. В отношении мужчины составили административный протокол.

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#взрыв
#мужчина
#новый год
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Россиянка получила ожоги промежности от взорвавшейся под ней петарды
В Липецке девушка обожгла промежность из-за взорвавшейся под ней петарды
03 января 2024, 11:44

Фото: istock / wutwhanfoto

В Липецке девушка получила ожоги после взрыва петарды прямо перед ней. Об этом информирует издание «GOROD48».

Инцидент произошел из-за неудачной шутки молодого человека девушки. Мужчина подложил петарду прямо под свою 26-летнюю партнершу. Устройство сработало, когда девушка села на него. Женщину госпитализировали в Липецкую городскую больницу №3.

Заведующий ожоговым отделением медучреждения Илья Копылов заявил, что женщина получила ожоги промежности и ягодиц.

Недавно стало известно, что в Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца.

Ранее также сообщалось, что в Санкт-Петербурге двухлетний ребёнок получил тяжелый ожог из-за набора «Юный химик». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Осужденный за взятку экс-глава полиции Екатеринбурга погиб на СВО
Погибшего на СВО бывшего главу УМВД по Екатеринбургу отказывались брать на фронт
03 января 2024, 10:41

Фото: istock / Prostock-Studio

Погибший в зоне специальной военной операции бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на девять с половиной лет тюремного заключения за крупную взятку, просился в зону боевых действий с марта 2023 года, но долгое время получал отказ. Об этом информирует URA.RU.

«С Трифоновым поначалу не хотели заключать контракт. Мы подавали жалобу в военную прокуратуру Нижнего Новгорода, где он отбывал наказание. Почему с экс-генералом не хотели сотрудничать, нам неизвестно», — рассказала изданию адвокат экс-начальника Ольга Кезик.
Кандидатуру Трифонова согласовали 21 ноября 2023 года, после чего он прошел обследования и начал готовиться к отправке в зону спецоперации.

Сегодня, 3 января, стало известно, что Трифонов погиб на поле боя.

До этого в Минобороны заявили, что четверо военнослужащих ВС РФ на протяжении 48 часов сдерживали многочисленные атаки ВСУ. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#сво
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Иностранец попал в ДТП под Выборгом и насмерть замерз в лесу
Иностранец насмерть замерз в лесу после ДТП в Выборгском районе Ленобласти
03 января 2024, 06:24

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Выборгском районе Ленобласти произошло трагическое происшествие: вечером 1 января мужчина погиб от обморожения после аварии на трассе «Скандинавия», сообщил портал 47news.
35-летний гражданин ближнего зарубежья потерял управление легковым автомобилем, столкнувшись с ограждением, после чего покинул машину и скрылся в лесу.

Через несколько часов его нашли без признаков жизни. Предварительные данные указывают на нахождение мужчины в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии.

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#мужчины
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В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5
В японской префектуре Исикава произошло новое землетрясение магнитудой 5,5
03 января 2024, 05:19

Фото: istockphoto / blew_i

В префектуре Исикава произошло новое землетрясение магнитудой 5,5, сообщили в Главном метеорологическом агентстве Японии.
Сейсмические толчки были зафиксированы в 10:54 по местному времени (04:54 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился на глубине десяти километров под водой, и предупреждений о возможном цунами не поступало.

В городе Осака также были ощутимы легкие толчки, но на этот раз они были значительно слабее и кратковременные, передает РИА Новости.

На западе Японии началась серия сильных землетрясений в первый день нового года, причем самое сильное из них имело магнитуду 7,6. Этот сейсмический разряд получил название «Землетрясение на полуострове Ното».

Ощущения от толчков были замечены также в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, это было наиболее мощное землетрясение для северного региона Хонсю с 1885 года.

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В Нью-Йорке зафиксировали землетрясение
В Нью-Йорке около предполагаемых взрывов зафиксировали землетрясение
02 января 2024, 21:51

Фото: iStock/Petrovich9

В Нью-Йорке около места, где произошли предполагаемые взрывы, зафиксировали землетрясение. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 1,7 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине в 5 километров. По информации источника, оно произошло в 05:45 по местному времени.

Ранее генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил в беседе с РИА Новости, что сообщения о якобы взрывах на острове Рузвельт в Нью-Йорке, возможно, связаны с неполадками в электросети и на подстанциях.

Напомним, серия мощных взрывов неизвестного происхождения сотрясла Нью-Йорк. Со слов очевидцев, разрывы были такой силы, что десятки домов на острове Рузвельта в проливе Ист-Ривер шатались, словно во время землетрясения.

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Пьяный пассажир бизнес-класса рейса Москва — Минеральные Воды напал на экипаж
02 января 2024, 20:16

Фото: iStock/globalmoments

Один из пассажиров рейса Москва – Минеральные Воды напал на экипаж воздушного судна. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошел на борту самолёта Airbus A330 авиакомпании Nordwind. Пьяный мужчина устроил потасовку и сломал руку одному из бортпроводников из-за отказа продавать коньяк.

Как только пилотам самолета стало известно о драке, они начали приземление в аэропорту Минеральных Вод. Пострадавшему бортпроводнику оказали медицинскую помощь. Дебошира увезли в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. По информации источников, пожар произошел в результате столкновения лайнера с самолетом береговой охраны.

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Российский консул прокомментировал сообщения о взрывах в Нью-Йорке
Российский консул связал взрывы в Нью-Йорке с неполадками на подстанциях
02 января 2024, 19:06

Фото: iStock/dzika_mrowka

Генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил в беседе с РИА Новости, что сообщения о якобы взрывах на острове Рузвельт в Нью-Йорке, возможно, связаны с неполадками в электросети и на подстанциях.
По словам консула, произошедшее является техногенным инцидентом. Именно по этой причине прекратили подачу электроэнергии.

Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов неизвестного происхождения сотрясла Нью-Йорк. Со слов очевидцев, разрывы были такой силы, что десятки домов на острове Рузвельта в проливе Ист-Ривер шатались, словно во время землетрясения.

По информации источника, взрывы напоминали подземные толчки необычайной силы. Точное количество пострадавших на данный момент уточняется.

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