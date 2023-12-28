Обеспечение порядка в новогодние праздники стало темой совещания Воробьёва с правоохранителями

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Газовая безопасность и обеспечение правопорядка в праздничные дни стали главными темами совещания с правоохранительным блоком, которое провёл Андрей Воробьёв. Это была последняя подобная встреча в уходящем году.
В Подмосковье газовое оборудование установлено в 40 тыс многоквартирных домах и 2 млн квартир. Его обслуживают 700 организаций. Губернатор напомнил, что с 1 января за газовую безопасность в каждом регионе будет отвечать единый оператор, в Московской области это Мособлгаз.
Как подчеркнул губернатор, в праздничные дни необходима работа в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность и правопорядок на всех территориях Московской области.
Подмосковные города в новогодние праздники традиционно становятся центром притяжения не только жителей региона, но и других субъектов Федерации. Ожидается, что в Московскую область приедут порядка 5 млн гостей. Почти все загородные отели и базы отдыха уже забронированы.
В каждом муниципалитете будут работать катки, горки, аттракционы и ярмарки. Праздничные программы подготовили парки и лесопарки. Большое число верующих приедет в Подмосковье на Рождество и Крещение.
Воробьёв поблагодарил правоохранителей за эффективную работу в 2023 году. Он отметил, что вся правоохранительная система вовлечена в то, чтобы в каждом городе жители чувствовали себя спокойно, уверенно, а все возникающие вопросы решались на должном уровне
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«Вы знаете, что принята нормативная база, законы, которые предполагают более высокий уровень газовой безопасности. У нас практически половина домов находится под газоснабжением. А это значит, что большое внимание необходимо уделить системе контроля, счётчикам и датчикам. Эта работа будет проводиться с вашим участием», – сказал Воробьёв.
Подмосковные города в новогодние праздники традиционно становятся центром притяжения не только жителей региона, но и других субъектов Федерации. Ожидается, что в Московскую область приедут порядка 5 млн гостей. Почти все загородные отели и базы отдыха уже забронированы.
В каждом муниципалитете будут работать катки, горки, аттракционы и ярмарки. Праздничные программы подготовили парки и лесопарки. Большое число верующих приедет в Подмосковье на Рождество и Крещение.
Воробьёв поблагодарил правоохранителей за эффективную работу в 2023 году. Он отметил, что вся правоохранительная система вовлечена в то, чтобы в каждом городе жители чувствовали себя спокойно, уверенно, а все возникающие вопросы решались на должном уровне
«Хотел поблагодарить весь личный состав правоохранительного блока, прежде всего, Главное управление внутренних дел, прокуратуру. Всё, что связано с вопросами миграции, также имеет определяющее значение. Важную роль в жизни региона играет и судебная система», – заявил глава региона.Особые слова благодарности он высказал правоохранителям за сопровождение вопроса обманутых дольщиков.
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Лора Луганская