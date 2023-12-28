Воробьёв: 1 января проблемы всех обманутых дольщиков в Подмосковье будут решены

Филипп Киркоров обратился к юристам за помощью после того, как Минкульт попросили лишить его звания народного артиста РФ, а также по вопросам, связанным с отменой концертов и съемок в новогодних передачах и фильмах, после его участи в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Mash.