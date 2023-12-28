Воробьёв: 1 января проблемы всех обманутых дольщиков в Подмосковье будут решены

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью с «Россия 24» сообщил, что 1 января 2024 года проблемы обманутых дольщиков в Подмосковье будут решены.
«Таких дольщиков в Подмосковье было 117 тысяч, безумное количество. За многие годы с участием федерального бюджета нам удалось эту проблему решить. 1 января 2024 года у нас все получат или ключи, или деньги. Есть один дом в Одинцово, который у нас сейчас на завершающей стадии, но и здесь мы не видим никаких проблем, дело будет сделано», – пояснил Воробьёв.Глава региона отметил, что проблему далось решить с помощью программы ДОМ.РФ, позволяющая выплатить деньги пострадавшим.
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Алина Юрчак