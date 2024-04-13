«Обесцениваются эмоции»: Врач раскрыл максимальное число сексуальных партнёров за жизнь

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Человек, который за свою жизнь имел сексуальные отношения с более чем ста партнёрами, начинает обесценивать отношения и эмоции, об этом рассказал сексолог Андрей Булах в беседе с ufa1.ru.
В первую очередь Булах подчеркнул, что единой принятой нормы в плане количества сексуальных партнёров не существует.
Однако, если у человека, вне зависимости от пола, за жизнь было более 15 партнёров, то интерес в серьёзных отношениях у него может пропасть.
Исходя из этого, говорит специалист, можно вывести норму в 10-15 сексуальных партнёров, на которую ссылаются большинство исследователей.
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Однако, если у человека, вне зависимости от пола, за жизнь было более 15 партнёров, то интерес в серьёзных отношениях у него может пропасть.
«Исследования говорят, что если человек имеет больше 100 партнеров, то начинается обесценивание отношений и эмоций. В этом случае человеку становится сложно строить длительные отношения», — объяснил Булах.
Исходя из этого, говорит специалист, можно вывести норму в 10-15 сексуальных партнёров, на которую ссылаются большинство исследователей.
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Евгения Парфентьева