Сексолог объяснила интерес старшего поколения к сексу

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Старшее поколение в юности больше проявляло интерес к сексу, чем современная молодежь. Об этом заявила сексолог Трейси Кокс, пишет Daily Mail.
В своей колонке в газете эксперт отметила, что люди старшего поклонения раньше начинали вести «взрослый» образ жизни, в том числе заниматься сексом. Она пояснила, что сейчас молодые люди не спешат съезжать от родителей, устраиваться на работу и заводить серьезные отношения.
Еще одной возможной причиной отсутствия интереса к сексу у молодых — это его доступность, отметила Кокс. Она предположила, что приложения и сайты для знакомств предлагают огромный выбор потенциальных партнеров, из-за чего романтические отношения могут казаться обыденностью.
При этом старшее поколение, чтобы познакомится с кем-то, ходят в какое-то заведение, например, в бары. За счёт этого, по мнению сексолога, они чаще оказываются в ситуациях, в которых интим становится более вероятным.
Также молодёжь опасается секса из-за инфекций, передающихся половым путем. Еще многих может пугать возможное насилие, когда без предупреждения партнер начинает, например, душить.
Она добавила, что секс положительно влияет на людей любого возраста, так как во время интима вырабатываются гормоны, помогающие улучшить работу иммунитета и повысить настроение.
Воздержание, в свою очередь, может увеличить риск развития депрессии.
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«Отчасти это связано с тем, что люди стали жить дольше. Если вы уверены, что будете здоровы в 90, то у вас не будет панического желания успеть к 30 годам принять все важные жизненные решения», — считает сексолог.
При этом старшее поколение, чтобы познакомится с кем-то, ходят в какое-то заведение, например, в бары. За счёт этого, по мнению сексолога, они чаще оказываются в ситуациях, в которых интим становится более вероятным.
Также молодёжь опасается секса из-за инфекций, передающихся половым путем. Еще многих может пугать возможное насилие, когда без предупреждения партнер начинает, например, душить.
Она добавила, что секс положительно влияет на людей любого возраста, так как во время интима вырабатываются гормоны, помогающие улучшить работу иммунитета и повысить настроение.
Воздержание, в свою очередь, может увеличить риск развития депрессии.
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Алина Юрчак