18 сентября Филипп Ефанов провёл осмотр территории Павлово-Посадского городского округа

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский
18 сентября заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Александрович Ефанов и руководители профильных служб провели традиционный осмотр территории Павловского Посада, сообщает пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский.
«Утром, 18 сентября, мы открыли пешеходный мост в парке «Меленки» со стороны улицы Городковская и уже видим, что жители им активно пользуются. Монтаж пандусов начнется со следующей недели», — отметил глава городского округа Павловский Посад Денис Семёнов. «В очередной раз призываю жителей более бережно относиться к местам отдыха. Ведь зачастую испорченный газон, разбитые пешеходные дорожки, сломанные малые архитектурные формы — это дело рук самих посетителей», — сказал Семёнов.
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