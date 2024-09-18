В Подмосковье отремонтировали и восстановили знаки на шести дорогах

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области отремонтировали выцветшие и повреждённые, а также восстановили отсутствующие дорожные знаки на шести региональных дорогах. Работы проводили специалисты Мосавтодора, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Повреждённый знак или же его отсутствие представляет опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии. Поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», – пояснили в ведомстве.Работы провели на ул. Клубной в Жуковском, ул. Ленина в Серебряных Прудах, ул. Гурьева в Раменском, ул. Большой Московской в Старой Купавне Богородского округа, ул. Лесной в посёлке Мостовик Сергиево-Посадского округа, а также на ул. Горького в посёлке Туголесский Бор в Шатуре.
В ведомстве отметили, что сотрудники Мосавтодора проводят обследование дорожной сети еженедельно. Особое внимание – элементам, влияющим на безопасность дорожного движения. Это светофоры, ограждения, искусственные неровности, светофоры и так далее.
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Лора Луганская