Стало известно, где в Москве сильнее всего подорожали новостройки

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Исследование компаний «Метриум» и Regions Development показало, что максимальный рост цен на новостройки был зафиксирован в Южном административном округе столицы.
Напротив, наименьшее подорожание на новостройки показал Зеленоград.
Ранее специалисты зафиксировали рост спроса в Москве на такой вид недвижимости, как ситихаусы.
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«Несмотря на стагнацию цен в июле-августе 2024 года, за прошедший год первичное жильё в столице подорожало темпами, опережающими инфляцию. Отчасти это связано с изменением структуры продаж, стартом большого числа высокобюджетных проектов. Но в первую очередь такая динамика свидетельствует о высокой ликвидности новостроек в Москве», — прокомментировал в беседе с Газета.ру управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
Ранее специалисты зафиксировали рост спроса в Москве на такой вид недвижимости, как ситихаусы.
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Мелисса Тимофеева