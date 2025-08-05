Объезжающим пробку у Крымского моста водителям грозит лишение прав
Из-за туристического ажиотажа на подъездах к Крымскому мосту образовались рекордные заторы – около 4000 автомобилей в часы пиковой нагрузки. И, конечно, нашлись нетерпеливые водители, стремящиеся объехать пробку.
Теперь таким автомобилистам грозит лишение водительских прав, сообщает Telegram-канал Mash.
Меры вводятся для обеспечения безопасности и соблюдения правил дорожного движения на одном из ключевых транспортных узлов России.
В качестве альтернативного маршрута для проезда через Крым рекомендовано использовать сухопутный путь по трассе Р-280 «Новороссия», проходящей через Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.
Власти призывают водителей планировать поездки заранее и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать неприятных последствий и помочь снизить нагрузку на мостовой переход через Керченский пролив.
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