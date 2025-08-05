Объезжающим пробку у Крымского моста водителям грозит лишение прав

05 августа 2025, 19:31

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Из-за туристического ажиотажа на подъездах к Крымскому мосту образовались рекордные заторы – около 4000 автомобилей в часы пиковой нагрузки. И, конечно, нашлись нетерпеливые водители, стремящиеся объехать пробку.