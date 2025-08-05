Под Краснодаром фура спровоцировала столкновение шести автомобилей
Крупная авария с участием семи транспортных средств (1 грузовика и 6 легковых автомобилей) произошла сегодня днём на трассе в Белореченском районе Краснодарского края, сообщают в пресс-службе региональном главке МВД.
По предварительным данным, водитель грузовика Renault с прицепом не соблюдал безопасную дистанцию, что привело к столкновению с легковым автомобилем и последующим столкновениям.
К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают точные причины аварии.
Движение на участке временно затруднено, водителей просят быть внимательными на дорогах.
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