Достижения.рф

Под Краснодаром фура спровоцировала столкновение шести автомобилей

Фото: iStock/JTeivans

Крупная авария с участием семи транспортных средств (1 грузовика и 6 легковых автомобилей) произошла сегодня днём на трассе в Белореченском районе Краснодарского края, сообщают в пресс-службе региональном главке МВД.



По предварительным данным, водитель грузовика Renault с прицепом не соблюдал безопасную дистанцию, что привело к столкновению с легковым автомобилем и последующим столкновениям.



К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают точные причины аварии.

Движение на участке временно затруднено, водителей просят быть внимательными на дорогах.

Анастасия Чубина

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