Первая в стране малая мусороперегрузочная станция появится в Ленинском округе

15 апреля 2026, 18:14

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Ленинском городском округе построят малую мусороперегрузочную станцию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Глава министерства Игорь Даниленко побывал в муниципалитете с рабочим визитом. Вместе с депутатом Госдумы Аллой Поляковой и главой округа Станиславом Каторовым он посетил стройплощадку станции и проверил ход работ.

«Мини-мусороперегрузочная станция представляет собой пресс-компактор, который принимает отходы от мусоровозов и уплотняет их внутри специальных бункеров. Это первый такой проект не только в области, но и в стране. Сейчас ближайшая мусороперегрузочная станция расположена в Домодедове, что значительно усложняет логистику. Внедрение станции позволит оптимизировать маршруты спецтехники, существенно уменьшить износ машин и расход топлива. Такую практику планируем масштабировать на весь регион», – пояснил Даниленко.