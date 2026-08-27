«Обыкновенная история»: Директор Щербакова отреагировал на новости о паузе в карьере юмориста
Директор Матюнин: Щербаков не брал паузу, он готовится к новому концерту
Директор юмориста Алексея Щербакова Дмитрий Матюнин опроверг слухи о паузе в карьере комика. Об этом стало известно 27 августа.
Комик не брал творческий отпуск, а в настоящее время активно работает над новым материалом для будущих выступлений. Информацию приводит NEWS.ru.
«У комиков есть обыкновенная история, когда они пишут материал, а потом едут с ним на гастроли. Сейчас мы находимся на этой стадии. Алексей Щербаков пишет новый материал. Как только он будет проверен, мы запланируем новые туры, анонсируем их и поедем с гастролями», — прокомментировал Матюнин.
Ранее Telegram-канал Mash распространил информацию, согласно которой Щербаков якобы решил взять паузу в выступлениях. Сообщалось, что в текущем году артист не планирует появляться на сцене из-за тщательной проверки репертуара после ряда отмененных концертов. При этом площадки для шоу, по данным канала, пока не рассматривались.