«Мы всегда будем вместе»: комик Илья Сатир рассказал об отношениях с бывшей женой

15 августа 2026, 09:16

Комик Илья Сатир признался, что готов всегда поддерживать мать своего ребёнка

Илья Сатир (Фото: Instagram* / @satyr_ilya)

Илья Сатир, настоящее имя которого Илья Шабельников, в новом выпуске шоу «Натальная карта» тепло высказался о своей бывшей жене. Женщина пришла поддержать артиста во время съёмок, а сам комик отметил, что несмотря на расставание, их связь навсегда останется особенной.





По словам Сатира, в первую очередь его бывшая супруга является матерью его ребёнка, поэтому они продолжат вместе идти по жизни и заниматься воспитанием дочери.





«Она — мать моего ребёнка, в первую очередь. Она всегда будет одним из самых близких моих людей: мы всегда вместе будем идти по жизни и воспитывать нашего ребёнка», — рассказал Илья.

«И всё, что ей будет нужно в этой жизни, я ей дам. Кстати, она тут», — добавил артист.