У сбежавшего из России комика нашли еще две квартиры в Москве
У уехавшего из России комика Семена Слепакова* нашли еще две квартиры в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Юморист переписал недвижимость общей стоимостью 80 млн рублей на родителей, которые иногда прилетают на шопинг в ЦУМ. За 2023 и 2024 годы его мать потратила там более 1,5 млн рублей.
Первое жилье площадью 93 квадратных метра в доме на улице Крупской он приобрел еще на пике популярности — 2012-м. Там проживает знакомая семьи, которая присматривает за порядком и оплачивает коммунальные услуги. Через шесть лет артист стал владельцем второго — соседней квартиры площадью 65 «квадратов».
Позже Слепаков* объединил их в одно жилье площадью 158 кв. м. Сейчас собственниками обеих квартир являются его 73-летнего отей Сергей и 71-летня мать Марина. Недвижимость находится в престижном Ломоносовском районе столицы, поблизости — МГУ и парковые зоны.
По данным источника, после переезда в Израиль комик продал жилье в элитном ЖК Park Residence, стоимость которой оценивается в 295 млн рублей. Слепаков* также продолжает хранить деньги в российских банках — на вкладах в 25,7 млн рублей он за три года заработал почти два миллиона процентами.
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**Запрещен в РФ