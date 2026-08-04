У сбежавшего из России комика нашли еще две квартиры в Москве

04 августа 2026, 08:53

SHOT: Семен Слепаков* переписал на родителей две квартиры в Москве на 80 млн

Семен Слепаков* (Фото: Инстаграм**/slepakovsemyon)

У уехавшего из России комика Семена Слепакова* нашли еще две квартиры в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.