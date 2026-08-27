Отменили серию концертов российского комика, идут проверки
Комик Алексей Щербаков приостановил выступления до конца года. Об этом пишет Mash.
Как сообщил его директор, решение связано с тотальной проверкой юмористического материала после серии срывов шоу. В настоящее время концертные площадки отказываются рассматривать даты артиста.
Проблемы начались еще во время прошлого масштабного тура по 400 городам. Тогда организаторы отменили большой сольный концерт в Москве, а в регионах стендапы сворачивали даже на локальных площадках вместимостью до 500 зрителей.
В обновленной версии выступления команда уже исключила политическую повестку. Несмотря на это, спрос на закрытые мероприятия заметно упал: практически все даты на сентябрь остаются свободными. Стоимость 30-минутного выступления стартует от 3,3 млн рублей, однако концертные агентства в своих предложениях поднимают ценник до десяти млн рублей.
При этом райдер артиста остается минималистичным: микрофон, стул, вода, чай и зарядное устройство для телефона. Отдельный транспорт с водителем не требуется — Щербаков приезжает на своей машине.
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