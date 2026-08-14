Обыски на «Горбушке» прошли из-за дела о мошенничестве
Обыски на «Горбушке» связаны с расследованием дела о мошенничестве. Курьера задержали прямо во время попытки обменять крупную сумму наличных на криптовалюту. Об этом сообщает BAZA.
Предварительно, деньги были похищены у другого мужчины. Мошенники убедили его, что накопления находятся под угрозой, и под этим предлогом организовали передачу наличных. Курьер забрал деньги, после чего отправился с ними в один из криптообменников на «Горбушке».
Во время сделки в офис внезапно нагрянули силовики и задержали мужчину. У него изъяли принесённые наличные, а на месте провели необходимые следственные действия.
Сейчас правоохранители устанавливают, какую именно роль курьер играл в схеме, кто направил его за деньгами и куда злоумышленники планировали перевести похищенные средства. Следственные действия на месте уже завершены.
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