Обыски на «Горбушке» прошли из-за дела о мошенничестве

14 августа 2026, 12:45

Курьера на «Горбушке» задержали прямо в криптообменнике с деньгами

Фото: Istock / Rawf8

Обыски на «Горбушке» связаны с расследованием дела о мошенничестве. Курьера задержали прямо во время попытки обменять крупную сумму наличных на криптовалюту. Об этом сообщает BAZA.