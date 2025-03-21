Обладатель самого большого пениса в мире призвал мужчин не увеличивать члены

Фото: iStock/Denisfilm
Обладатель самого большого пениса в мире Мэтт Барр из Великобритании, призвал мужчин не увеличивать члены с помощью различных уколов. Его слова приводит Need To Know.
Барр известен своим 40-сантиметровым членом. Он прокомментировал сообщение сети клиник Lushful Aesthetics, согласно которому 40% дохода они получают от мужчин, увеличивающих половые органы при помощи инъекций силикона или ботокса.
По словам Барра, основная деятельность мужчины не связана с его половым органом. Кроме того, мужчина уточнил, что из-за большого пениса невозможно использование некоторых поз в сексе и вообще контакт с некоторыми партнершами. Также мужчина добавил, что может понадобиться довольно много времени, чтобы возбудиться и поддерживать эрекцию.
Барр отметил, что не знает, каково это — иметь маленький пенис, но призвал мужчин не делать уколы в детородный орган и всегда помнить, что жизнь является чем-то большим, чем секс.
Читайте также:
SHOT: Московским спасателям пришлось устранять последствия «сексуального шторма»
В Красноярске беременная женщина избила мужа вибратором за мысли о сексе втроем
В Башкортостане учитель смотрел порно прямо на уроке, забыв выключить проектор
«Пенис — невероятно сложный орган. По-моему, введение в него каких-то инородных субстанций — ужасная идея», — уверен британец.Он рассказал о своем товарище, который занимался подобными делами, а в итоге получил заражение крови.
По словам Барра, основная деятельность мужчины не связана с его половым органом. Кроме того, мужчина уточнил, что из-за большого пениса невозможно использование некоторых поз в сексе и вообще контакт с некоторыми партнершами. Также мужчина добавил, что может понадобиться довольно много времени, чтобы возбудиться и поддерживать эрекцию.
Барр отметил, что не знает, каково это — иметь маленький пенис, но призвал мужчин не делать уколы в детородный орган и всегда помнить, что жизнь является чем-то большим, чем секс.
Читайте также:
SHOT: Московским спасателям пришлось устранять последствия «сексуального шторма»
В Красноярске беременная женщина избила мужа вибратором за мысли о сексе втроем
В Башкортостане учитель смотрел порно прямо на уроке, забыв выключить проектор
Элина Позднякова