SHOT: Московским спасателям пришлось устранять последствия «сексуального шторма»

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Московским спасателям пришлось экстренно выехать по довольно необычному поводу. Можно сказать, что они были вынуждены устранять последствия не природного, а сексуального катаклизма — мужчина надел себе на пенис кольцо для эрекции, а потом никак не мог снять.
О тяжёлых последствиях сексуальных игрищ в нетрадиционном стиле рассказал телеграм-канал SHOT. Инцидент произошёл на Байкальской улице, куда и направились спасатели, чтобы вызволить из «капкана» пострадавшего на интимном фронте. Мужчина по телефону пожаловался, что член у него уже распух и сильно болит.
Травмы полового члена являются наиболее сложными, разнообразными и затруднительными для последующей реабилитации. Это обусловлено анатомическим строением и расположением органа, а также его многофункциональностью. Ущемление полового члена — наиболее частый и типичный вид генитальной травмы. Некоторые предметы, металлические и не только, могут быть надеты на половой член для повышения сексуальной активности, что нередко приводит к повреждениям такого важного для мужчины органа.
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Травмы полового члена являются наиболее сложными, разнообразными и затруднительными для последующей реабилитации. Это обусловлено анатомическим строением и расположением органа, а также его многофункциональностью. Ущемление полового члена — наиболее частый и типичный вид генитальной травмы. Некоторые предметы, металлические и не только, могут быть надеты на половой член для повышения сексуальной активности, что нередко приводит к повреждениям такого важного для мужчины органа.
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Александр Бойцов