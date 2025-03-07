В Башкортостане учитель смотрел порно прямо на уроке, забыв выключить проектор

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В Башкортостане преподаватель физики и технологии решил посмотреть порно прямо на уроке, но забыл выключить проектор, и изображение с компьютера транслировалось на экран за его спиной. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, преподаватель решил устроить просмотр порно на уроке у седьмого класса. Пока он с улыбкой смотрел в монитор, все, что там было показано, транслировалось на большой экран, находящийся у него за спиной.
Известно, что в учебном заведении по данному факту начали служебную проверку. Учителя от занятий отстранили.
В похожую неловкую ситуацию в феврале попал 67-летний главный врач Чародинской ЦРБ Дагестана, который забыл выключить камеру после видеоконференции и занялся сексом с медсестрой. Позже главврач и его партнерша уволились по собственному желанию.
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Известно, что в учебном заведении по данному факту начали служебную проверку. Учителя от занятий отстранили.
В похожую неловкую ситуацию в феврале попал 67-летний главный врач Чародинской ЦРБ Дагестана, который забыл выключить камеру после видеоконференции и занялся сексом с медсестрой. Позже главврач и его партнерша уволились по собственному желанию.
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Элина Позднякова