В Красноярске беременная женщина избила мужа вибратором за мысли о сексе втроем

Грузовое судно Solong, столкнувшееся с нефтяным танкером Stena Immaculate у восточного побережья Великобритании, перевозило 15 контейнеров с токсичным цианидом натрия. Эту информацию подтверждают Reuters и Lloyd’s List Intelligence. Также компания-владелец сообщила, что один член экипажа Solong пропал без вести, его поиски продолжаются.