Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Красноярске беременная женщина избила мужа вибратором за мысли о сексе втроем

В Красноярске беременная женщина избила мужа вибратором за мысли о сексе втроем

Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В Красноярске беременная женщина избила супруга вибратором за то, что тот решил, что его ожидает секс втроем. Об этом пишет Telegram-канал «Топор+».
По данным канала, женщина заявила мужу, что их ожидает «секс втроем». Так она хотела намекнуть супругу о том, что находится в положении. Однако мужчина намека не понял и решил, что жена говорит про их общую подругу, и очень обрадовался такому повороту событий, после чего сразу получил фаллоимитатором по голове.

Так, у мужчины рассечена бровь. При этом супруги довольно помирились и претензий друг к другу не имеют.

Многие сексологи рекомендуют парам использовать секс-игрушки, чтобы разнообразить интимную жизнь. Однако мало кто рассказывает о негативных последствиях такого развлечения. Психолог, сексолог и блогер Ольга Савская в беседе с «Радио 1» объяснила, почему вибраторы могут негативно сказаться на влечении партнёров друг к другу.

Читайте также:

Секс-игрушка стала причиной конфуза американской топ-модели

Возраст – не помеха: женщины за 70 лет рассказали о своей интимной жизни

«Новые знакомства»: Гороскоп с 10 по 16 марта для всех знаков зодиака
#радио 1
#секс
#психолог
#игрушки
#женщина
#жизнь
#женщины
#гороскоп
#супруги
#развлечения
#мужчины
#мужчина
#блогер
Азербайджан отказал России в выдаче «золотой судьи» Хахалевой
Азербайджан по итогу суда отказался экстрадировать в РФ экс-судью Елену Хахалеву
11 марта 2025, 04:11

Фото: iStock/simpson

Азербайджан отказал России в экстрадиции бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, известной как «золотая судья». Решение об отказе было принято в ходе судебного заседания, сообщают издания Minval и «Sputnik Азербайджан».
Хахалева, задержанная 27 января в аэропорту Баку при попытке пройти паспортный контроль, сначала содержалась под арестом, но позже была передана под надзор полиции.

На заседании 4 февраля суд избрал меру пресечения в виде полицейского надзора, отказавшись удовлетворять запрос РФ. Адвокат Хахалевой, опрошенный «Коммерсантом», заявил об отсутствии официальной информации по этому поводу. Ранее азербайджанские правоохранители утверждали, что экстрадиция возможна после судебного решения, но итог оказался иным.

Медицинский вертолет разбился в США, есть жертвы
Медицинский вертолет разбился в США, есть жертвы
Скандальную известность Хахалева получила после «золотой» свадьбы дочери в 2017 году с участием звёзд эстрады (Басков, Меладзе и другие). Журналисты оценили стоимость мероприятия в 4,5 млн рублей, но судья утверждала, что организацией занимался её муж-предприниматель.

Позже адвокат Алексей Салмин оспорил наличие у неё юридического образования, однако Тбилисский университет подтвердил подлинность диплома.

Хахалева объявлена в международный розыск по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Её лишили полномочий судьи в 2020 году из-за прогулов (128 дней отсутствия на работе), а в 2021-м она покинула Россию.

Читайте также:

США возобновили экспорт кукурузы в Россию

«От нервов отказало зрение»: Вдова Баталова рассказала, как живет после смерти артиста Алексея

На загоревшемся у берегов Англии контейнеровозе перевозили цианистый натрий
#суд
#розыск
#предприниматель
#мероприятия
#азербайджан
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медицинский вертолет разбился в США, есть жертвы
CBS: В США три человека погибли при крушении санитарного вертолета в округе Мэдисон
11 марта 2025, 02:15

Фото: iStock/Zeferli

Три человека погибли при крушении санитарного вертолёта, принадлежащего медицинскому центру при Университете Миссисипи. Информацию передал телеканал CBS.
Инцидент произошёл в лесистой местности округа Мэдисон, недалеко от Натчезского тракта. На борту воздушного судна AirCare находились два сотрудника медучреждения и пилот, все они скончались на месте.

«Пациентов на борту не было», — уточнили репортерам.
По предварительным данным, вертолёт выполнял плановый рейс, когда потерял связь с диспетчерами. Представитель округа Мэдисон сообщил, что экстренные службы прибыли на место аварии около 12:30 дня в районе шоссе Миссисипи 43 и парковой зоны Натчезской тропы, однако спасти жертв крушения не удалось.

Причины катастрофы остаются неизвестными.

Читайте также:

На загоревшемся у берегов Англии контейнеровозе перевозили цианистый натрий

Российский боец Александр Емельяненко успешно перенёс операцию на позвоночнике

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два новых загадочных сообщения 10 марта
#пилот
#вертолёт
#инцидент
#происшествия
#расследование
#медучреждения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На загоревшемся у берегов Англии контейнеровозе перевозили цианистый натрий
Lloyd's List: Контейнеровоз Solong перевозил 15 контейнеров цианистого натрия
10 марта 2025, 23:20

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Грузовое судно Solong, столкнувшееся с нефтяным танкером Stena Immaculate у восточного побережья Великобритании, перевозило 15 контейнеров с токсичным цианидом натрия. Эту информацию подтверждают Reuters и Lloyd’s List Intelligence. Также компания-владелец сообщила, что один член экипажа Solong пропал без вести, его поиски продолжаются.
Остальные члены экипажей (37 моряков) были эвакуированы, один человек был госпитализирован.

Ранее в понедельник инцидент столкновения привёл к пожару на обоих судах и разливу авиатоплива Jet-A1 из повреждённого танкера.

Помимо цианида, контейнеровоз под португальским флагом перевозил алкоголь, но его количество не уточняется.

Цианид натрия, крайне опасный для жизни, при контакте с водой или влажным воздухом выделяет горючий газ, а при горении — токсичные пары. Те, в свою очередь, могут вызвать удушье и привести к сердечной недостаточности.

Читайте также:

Умер 63-летний актер, сыгравший в «Гарри Поттере» и «Докторе Кто»

США возобновили экспорт кукурузы в Россию

Скончался польский актер Анджей Мирецкий
#алкоголь
#газ
#судно
#поиски
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Смотревший на уроке порно учитель из Башкирии уволился по собственному желанию
10 марта 2025, 21:02

Фото: iStock/ hxdbzxy

Учитель из села Ташкиново (городской округ Нефтекамск, республика Башкортостан), смотревший порно на уроке с семиклассниками, решил уволиться по собственному желанию, сообщил Mash Batash.
Выяснилось, что в учебном заведении педагог проработал 39 лет. Мужчина преподавал физику, математику и технологию.

«Он написал заявление об увольнении по собственному желанию сегодня, видимо, решив, что не сможет больше работать после инцидента», — процитировало агентство ТАСС слова директора школы Рудании Бурхановой.

В настоящее время проводится служебная проверка, во время которой предстоит установить — смотрел ли учитель порно намеренно или случайно перешел по ссылке Сети. Прокуратура тоже начала проверять информацию о демонстрации непристойного контента школьникам.

Напомним, что преподаватель физики и технологии решил посмотреть порно прямо на уроке, но забыл выключить проектор, и изображение с компьютера транслировалось на экран за его спиной.

Читайте также:

Такса до смерти искусала спящего младенца в Томской области

Инвалид-колясочник зарезал соседа по пансионату в Новосибирской области

Во «ВкусВилле» в руках покупателя взорвалась бутылка с газированной водой
#учитель
#школа
#увольнение
#башкортостан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Такса до смерти искусала спящего младенца в Томской области
10 марта 2025, 19:58

Фото: IStock/ Ирина Мещерякова

В Северске Томской области новорожденная девочка умерла от того, что ее во сне покусала собака, сообщил Телеграм-канал «СУ СК России по Томской области».
В ночь на 10 марта домашняя такса набросилась на спящего младенца и искусала его до смерти. В этот момент родители новорожденной девочки спали. Потом мама малышки 2025 года рождения увидела ее бездыханное тело в кроватке.

«Девочке было меньше месяца от роду. Собака ревновала и вела себя агрессивно последнее время», — объяснил журналисту Комсомольской правды — Томск источник в ведомстве.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали инцидента.

Читайте также:

Sky News: При столкновении двух судов у берегов Британии пострадали 32 человека

СК возбудил уголовное дело после наезда такси на автобусную остановку в Казани

Mash: Люди заблокированы огнём в горящем здании около Павелецкого вокзала в Москве
#смерть
#новорождённые
#ребёнок
#собака
Следите за нашими новостями
в удобном формате