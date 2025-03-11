В Красноярске беременная женщина избила мужа вибратором за мысли о сексе втроем

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В Красноярске беременная женщина избила супруга вибратором за то, что тот решил, что его ожидает секс втроем. Об этом пишет Telegram-канал «Топор+».
По данным канала, женщина заявила мужу, что их ожидает «секс втроем». Так она хотела намекнуть супругу о том, что находится в положении. Однако мужчина намека не понял и решил, что жена говорит про их общую подругу, и очень обрадовался такому повороту событий, после чего сразу получил фаллоимитатором по голове.
Так, у мужчины рассечена бровь. При этом супруги довольно помирились и претензий друг к другу не имеют.
Многие сексологи рекомендуют парам использовать секс-игрушки, чтобы разнообразить интимную жизнь. Однако мало кто рассказывает о негативных последствиях такого развлечения. Психолог, сексолог и блогер Ольга Савская в беседе с «Радио 1» объяснила, почему вибраторы могут негативно сказаться на влечении партнёров друг к другу.
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Так, у мужчины рассечена бровь. При этом супруги довольно помирились и претензий друг к другу не имеют.
Многие сексологи рекомендуют парам использовать секс-игрушки, чтобы разнообразить интимную жизнь. Однако мало кто рассказывает о негативных последствиях такого развлечения. Психолог, сексолог и блогер Ольга Савская в беседе с «Радио 1» объяснила, почему вибраторы могут негативно сказаться на влечении партнёров друг к другу.
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Элина Позднякова