Областная Система-112 приняла с начала года около миллиона вызовов

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
«На вызов скорой пришлось около 300 тысяч обращений. Более 70 тысяч вызовов поступило в адрес полицейских и ГИБДД. Газовую службу звали на помощь около 33 тысяч раз. Остальные вызовы касались спасателей, пожарных и других служб. Кроме того, 7 тысяч вызовов были переадресованы в другие регионы», — говорится в сообщении.Кроме того, с начала января около 200 раз звонившим помогли операторы-психологи и примерно 100 звонков приняли лингвисты Системы-112.
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