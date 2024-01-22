Подмосковные спасатели освободили запертую в квартире тяжелобольную женщину

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи, и остававшуюся запертой в собственной квартире в течение суток, спасли сотрудники Мособпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
О том, что с женщиной случилась беда, сообщили её ученики: они пришли к ней домой на запланированные занятия, но дверь им никто не открыл. Через них информация о произошедшим дошла до родственников женщины, которые обратились в Службу-112.
Спасатели немедленно вызвали бригаду врачей, а затем под присмотром медиков транспортировали пациентку с четвёртого этажа на первый по лестнице и поместили в скорую. Женщину госпитализировали с подозрением на инсульт.
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«Прибыв на место, спасатели вскрыли дверь и увидели, что обессиленная 59-летняя женщина лежит на полу в кухне. Выяснилось, что она почувствовала себя плохо, потеряла сознания и пролежала ез помощи около суток», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов