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Подмосковная Система-112 приняла более 84 млн вызовов

23 января 2024, 11:06
Фото: пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.

Фото: пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.

Более 84 миллионов обращений поступило на подмосковный номер единой службы спасения «112» с начала его работы летом 2015 года, сообщает пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.

«Почти за девять лет функционирования службы спасения жители и гости Московской области обратились за помощью уже более 84 млн раз. Сейчас в сутки на номер «112» приходит более 30 тысяч вызовов, при том что ещё несколько лет назад было около 20 тысяч ежесуточных обращений», — отмечается в сообщении.

Каждый день вызовы принимают около 360 операторов. В их числе сурдопереводчики, психологи и лингвисты. Для удобства жителей в Службе-112 добавляют новые способы связи, совершенствуют мобильное приложение и пр.

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#112
#система 112
#подмосковье
#московская область
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В 33 округах Подмосковья реконструируют и построят около 70 трансформаторных подстанций
23 января 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

69 современных трансформаторных подстанций появится в 33 городских округах Подмосковья специалисты компании «Мособлэнерго» в рамках программы по повышению надёжности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«Всего в программу строительства и реконструкции вошёл 381 энергообъект, в том числе — 69 трансформаторных подстанций», — говорится в сообщении.

В программе также замена более 95 км проводов, постройка и реконструкция около 75 километров ЛЭП, а также расчистка от деревьев и кустарников более 22 гектаров просек под воздушными линиями электропередачи.
Работы будут проводиться в тех районах, где жители жалуются на качество электроснабжения.

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#электричество
#мособлэнерго
#минэнерго мо
#московская область
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В Госдуме призвали наказать виновного в смерти кота Твикса
Депутат ГД Матвеев призвал привлечь к ответственной виновной в смерти Твикса
23 января 2024, 11:43

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

Виновного в смерти кота Твикса необходимо привлечь к уголовной ответственности, с таким заявлением выступил депутат Государственной думы Михаил Матвеев в своём Telegram-канале.
В своём сообщении Матвеев обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову.

«Прошу Вас провести проверку по данному факту, привлечь виновника гибели кота к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными», — написал депутат.

Напомним, 11 января проводница выкинул кота по кличке Твикс из вагона поезда на станции в Кирове. Женщина подумала, что кот бродячий, и забежал в вагон случайно. Почти две недели волонтёры разыскивали питомца, но уже 20 января стало известно, что труп кота обнаружили в одном километре от места, где его высадили на мороз.

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#кот
#труп
#мороз
#вагон
#депутат
#госдума
#поезд
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Россиян пригласили принять участие в конкурсе спортивных проектов «Ты в игре»
23 января 2024, 11:36

Фото: iStock/LightFieldStudios

Продолжается приём заявок на Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре». Об этом «Радио 1» сообщили в АНО «Национальные проекты».
Отмечается, что проведение конкурса направлено на достижение поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по привлечению к 2030 году 70% россиян к регулярным занятиям спортом.

Благодаря участию в конкурсе «Ты в игре», уникальные проекты, популяризирующие физическую культуру и спорт, а также вовлекающие россиян в активный образ жизни, получают дополнительную поддержку от государства.

Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется до 11 февраля. Защита проектов и определение победителей состоится с 22 по 26 апреля. Финальным этапом станет награждение победителей, которое состоится 30 апреля.

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#россияне
#физкультура
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5 марта в Вегас Сити Холл состоится гала-концерт «Родники. Дети»
23 января 2024, 11:35

Фото: iStock/thanasus

5 марта в Вегас Сити Холл состоится финальное мероприятие нового конкурса «Родники. Дети», об этом сообщил Народный артист России Олег Газманов.
По словам артиста, конкурс запустили только в 2023 году, в рамках проекта патриотической песни «Родники». Заявки на участие поступили из всех уголков нашей огромной Родины.

5 марта в концертном зале Вегас Сити Холл состоится финальное мероприятие в рамках проекта «Родники. Дети». В нём примут участие 26 конкурсантов из 16 регионов России, включая Москву и Московскую область.

Газманов также отметил, что прямая трансляция концерта будет доступна в социальной сети «ВКонтакте», а находящиеся в зале зрители смогут отдать свои голоса понравившимся конкурсантам.

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#дети
#подмосковье
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Зеленский хочет лишить гражданства украинцев, добровольно получивших паспорт РФ
«Страна.ua»: украинцев, добровольно получивших паспорт РФ, лишат гражданства
23 января 2024, 11:10

Фото: iStock/Mukhina1

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лишать гражданства украинцев, которые добровольно получили российские паспорта. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Соответствующий законопроект был внесён в Верховную раду. Он предполагает лишения украинского гражданства украинцев, которые добровольно получили паспорта РФ.

Днём ранее сообщалось, что Владимир Зеленский представил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве. Согласно документу, украинское гражданство имеют право получать этнические украинцы, а также их потомки из разных стран мира, за исключением России. Также паспорта Украины смогут получать иностранцы, которые добровольно вступили в ряды украинской армии.

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#владимир зеленский
#гражданство
#россия
#украина
#паспорт
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В Одинцове продолжается строительство жилого комплекса «Равновесие»
23 января 2024, 11:05

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «Равновесие» продолжается вторая очередь строительства. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый жилой комплекс строиться с увеличенной площадью остекления и соблюдением энергоэффективности.

«В настоящее время идет строительство второй очереди квартала – ее готовность составляет 58%, здесь завершены все монолитные работы, ведется кладка стен и обустройство кровли. Детский сад для 360 малышей в рамках реализации этой очереди уже построен и введен в эксплуатацию. Детское дошкольное учреждение также готовится к передаче на баланс муниципалитета», — отметили в министерстве.
Стоит подчеркнуть, что на территории ЖК будут сделаны зеленые зоны и благоустроенные прогулочные бульвары, что сделает жизнь в комплексе более комфортной. Также недалеко от него находится красивый лесной массив.

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#одинцовский городской округ
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Путин закрепил статус многодетной семьи
Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки
23 января 2024, 10:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепляет единый статус многодетной семьи. Теперь многодетной будет считать семья, где воспитывают трех и более детей. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого в России действовал только региональный статус. При переезде в другой регион такая семья теряла этот статус и полагающиеся льготы. Для восстановления льгот необходимо было заново оформлять документы.

«Предоставить многодетным семьям меры социальной поддержки до достижения возраста 18 лет или 23 лет при условии обучения в организации, осуществляющей деятельность по очной форме обучения. Также предоставить некоторые гарантии многодетным семьям», — сказано в документе.

Отмечается, что регионам нельзя снижать текущий уровень поддержки многодетных семей из-за установления статуса многодетной семьи. Субъекты РФ могут расширять эту категорию, учитывая особенности региона и устанавливать дополнительные меры поддержки.

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#указ
#семьи
#документы
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Проводник, высадивший впоследствии погибшего кота Твикса, отстранён от работы
23 января 2024, 10:32

Фото: istockphoto/zsv3207

Женщину-проводника, которая выкинула из поезда впоследствии погибшего кота Твикса, руководство РЖД временно отстранило от работы до момента окончания служебной проверки. Волонтёры позже нашли нашли домашнего питомца, умершего от укусов дикого животного и переохлаждения.
Скорее всего, проводницу никак не накажут и тем более не уволят, так как она не нарушила никаких должностных инструкций. Ранее в Государственной думе предлагали возбудить в отношении работницы железной дороги уголовное дело, напоминает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Инцидент произошёл 11 января в поезде «Екатеринбург - Санкт-Петербург». Кот ехал в переноске вместе со своим хозяином до Тихвина. В какой-то момент он выбрался и принялся бегать по вагону. Проводница рассказывала, что пыталась выяснить, кому из пассажиров принадлежит кот. После того, как это не удалось сделать, она решила, что кот забежал в вагон с улицы. Поэтому женщина поймала его и выбросила на стоянке в Кирове.

В поисках животного участвовали почти шесть тысяч волонтёров. Нашли кота 20 января неподалёку от железной дороги. Он замёрз насмерть. К тому же на шее и плече кота были следы зубов дикого животного.

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#дороги
#уголовное женщина
#вагон
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МВД: Две гражданки Британии получили временное убежище в России
23 января 2024, 10:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Две гражданки Великобритании получили временное убежище в России, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
«Две гражданки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии обратились в столичное подразделение по вопросам миграции с заявлениями о предоставлении им временного убежища на территории РФ», — сообщила Волк.

По словам спикера МВД, обе женщины работают в сфере балетного искусства. Так, Кристина Анна Камерон Давыдова руководит балетным театром, а её мать занимается декорациями для спектаклей и шьёт костюмы артистам.

Британкам вручили свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Как отметила Волк, оно даёт право на получение медицинского обслуживания и осуществление трудовой деятельности без специального разрешения и патента.

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#мвд
#великобритания
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