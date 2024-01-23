Подмосковная Система-112 приняла более 84 млн вызовов

Фото: пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.
Более 84 миллионов обращений поступило на подмосковный номер единой службы спасения «112» с начала его работы летом 2015 года, сообщает пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.
«Почти за девять лет функционирования службы спасения жители и гости Московской области обратились за помощью уже более 84 млн раз. Сейчас в сутки на номер «112» приходит более 30 тысяч вызовов, при том что ещё несколько лет назад было около 20 тысяч ежесуточных обращений», — отмечается в сообщении.
Каждый день вызовы принимают около 360 операторов. В их числе сурдопереводчики, психологи и лингвисты. Для удобства жителей в Службе-112 добавляют новые способы связи, совершенствуют мобильное приложение и пр.
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