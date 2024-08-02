Областной омбудсмен Фаевская пригласила журналистов на конкурс «Слово в защиту»

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Принять участие в конкурсе СМИ «Слово в защиту», посвящённому освещению защиты прав человека, пригласила журналистов омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, подать заявку можно до 1 ноября, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Приглашаю к участию в конкурсе журналистов, которые освещают события на правозащитную тему. Вы не только поднимаете вопросы, важные для наших жителей, но и помогаете их решать, вносите свой вклад в защиту прав человека», — сказала Ирина Фаевская.Конкурс проводится в трёх номинациях: «Профессия — правозащитник», «Правовое просвещение» и «Лучший правовой блог». На конкурс принимаются работы, вышедшие в эфир или опубликованные с 1 ноября прошлого года по 31 октября текущего года.
Подробная информация об условиях участия в конкурсе размещена на официальном сайте омбудсмена Московской области, там же можно скачать форму заявки.
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