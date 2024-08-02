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Областной омбудсмен Фаевская пригласила журналистов на конкурс «Слово в защиту»

02 августа 2024, 12:54
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

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Принять участие в конкурсе СМИ «Слово в защиту», посвящённому освещению защиты прав человека, пригласила журналистов омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, подать заявку можно до 1 ноября, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Приглашаю к участию в конкурсе журналистов, которые освещают события на правозащитную тему. Вы не только поднимаете вопросы, важные для наших жителей, но и помогаете их решать, вносите свой вклад в защиту прав человека», — сказала Ирина Фаевская.
Конкурс проводится в трёх номинациях: «Профессия — правозащитник», «Правовое просвещение» и «Лучший правовой блог». На конкурс принимаются работы, вышедшие в эфир или опубликованные с 1 ноября прошлого года по 31 октября текущего года.



Подробная информация об условиях участия в конкурсе размещена на официальном сайте омбудсмена Московской области, там же можно скачать форму заявки.

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#московская область
#подмосковье
В Клину начали формировать народную дружину
02 августа 2024, 12:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Создание местного подразделения народной дружины началось в городском округе Клин, посвящённое этому совещание провела глава муниципалитета Алёна Сокольская с представителями местного Управления безопасности и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Старшее поколение хорошо помнит, как отряды активистов помогали советской милиции в патрулировании улиц, проводили профилактическую работу шумными компаниями, следили за соблюдением правил поведения в общественных местах. (…) И вот снова появились люди с активной жизненной позицией, которые хотят внести свою лепту в создание комфортных безопасных условий жизни в родном городе, деревне, посёлке», — сказала Алёна Сокольская.
В народную дружину Клина планируют принимать всех желающих, при этот приоритет будет отдаваться людям с опытом службы в силовых структурах и с хорошей спортивной подготовкой.

Патрули дружинников выйдут на улицы округа уже в начале осени.

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#клин
#алёна сокольская
#народные дружины
#безопасность
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Развожаев показал кадры с места падения сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
02 августа 2024, 11:58

Фото: iStock/Baurzhan Ibrashev

Губернатор Севастополя Михаил Развожает показал кадры с места падения сбитой ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова в Севастополе. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
«После обследования всей территории стало ясно, что много суббоеприпасов лежит в зеленой зоне — в траве и кустах. Все суббоеприпасы помечены, но их уборка займёт больше времени», — написал он.

Он также напомнил, что было принято решение о повышении мер безопасности на время ликвидации суббоеприпасов и части сбитой ракеты. Уничтожаться боеприпасы будут на месте. Развожаев уточнил, что совместно со специалистами Водоканала выбрано место, где не проходят коммуникации, там выкопают яму, в ней и уничтожат остатки от ракеты.

Глава города также отметил, что из близлежащих домов были эвакуированы жильцы.

При этом части ракеты, которая упала на улице Симонка, отвезли на полигон для уничтожения. Жители уже вернулись в свои квартиры.

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#ракеты
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Глава Щёлкова Булгаков проверил ход капитального ремонта детсада №25
02 августа 2024, 11:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Детский сад №25 «Малыш», расположенный на Парковой улице в Щёлкове, капитально ремонтируют, в настоящее время строительная готовность объекта составляет около 65%, ход работ проверил глава городского округа Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что в процессе ремонта выяснилось, что необходимо поменять перекрытия между этажами, из-за этого график выполнения работ сместился.

«Сейчас увеличиваем количество рабочих — на объекте уже 57 человек, в ближайшие дни планируем 70», — сказал Андрей Булгаков.
В настоящее время в здании детсада монтируют отопление и другие инженерные сети, устанавливают окна и завершают кровельные и фасадные работы. Кроме того, обустраиваются ранее отсутствующие пожарные выходы со второго этажа.

С 10 августа подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории.

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#детский сад
#андрей булгаков
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Предсказуемость и доверие: Топ-4 признака того, что собака счастлива с вами
Кинолог Голубев: когда собаке комфортно, она доверяет и ориентируется на вас
02 августа 2024, 11:39

Фото: istock / Evrymmnt

Собаки не могут рассказать хозяину, что их не устраивает. Они умеют подавать сигналы, которые не всегда правильно считывает собаковод. Когда нам комфортно рядом с другим человеком, мы можем выражать свои чувства словами, но как понять, что собаке комфортно жить со своим хозяином? Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Когда собаке с вами комфортно, она доверяет и ориентируется на вас. Питомцу не нужно нервничать, потому что жизнь с хозяином предсказуема: есть четкие правила, график кормления и выгула, он знает какую реакцию ждать на то или иное действие. Любимец испытывает привязанность к владельцу, он любит с ним взаимодействовать, понимает просьбы, выполняет команды, чтобы получить одобрение и похвалу», – отметил Голубев.

Как понять, что собаке комфортно с хозяином

Здоровая привязанность

Когда между хозяином и питомцем образовывается тесная взаимосвязь, построенная на грамотном выстраивании взаимоотношений с собакой, доверии, предсказуемости, у любимца формируется привязанность к собаководу. Такой питомец спокойно остается один в знакомой обстановке, не тревожится, если рядом нет хозяина, с удовольствием взаимодействует с собаководом и всегда знает, что от него ожидать.
Фото: istock / Chalabala

Ориентация на хозяина

Если собаке комфортно с человеком, она ориентируется на него. Для нее вы надежный и адекватный партнер, которому можно доверять и которого с радостью можно слушать. Собака в этом случае может рассчитывать на хозяина в критических ситуациях, например, если другое животное проявляет агрессивное поведение, она может спрятаться за хозяина или успокоиться благодаря его спокойной речи. Питомец всегда знает, чего ожидать от человека и не переживает по этому поводу.

Выполнение просьб и команд

Питомец с радостью выполняет команды человека, с которым ей комфортно жить. Собака знает, что от нее требуется в той или иной ситуации, зверь выполняет просьбы и команды, потому что за ними последует положительная реакция хозяина – он может похвалить, угостить лакомством. Для такого питомца работать с собаководом одно сплошное удовольствие.
Фото: istock / alexei_tm

Собака не испытывает постоянный стресс

Питомец, которому комфортно рядом с человеком, не испытывает стресс, находясь в ожидании хаотичных изменений требований хозяина. Ему не нужно переживать за непредсказуемые реакции, смену графика выгула или кормления. Сигналы, которые подает ему человек, всегда понятны и реакция на поведение питомца предсказуема для собаки, потому что она не меняется.

В целом, довольную жизнью с хозяином собаку можно заметить сразу. Такой питомец любит взаимодействовать с владельцем и сородичами, он не испытывает стресса, с азартом вступает в игры с хозяином, отзывается на команды, спокойно занимается любимыми делами дома и на улице. Собака выглядит здоровой, ухоженной и счастливой рядом со своим владельцем, который искренне любит и заботиться о своем четвероногом друге.

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#питомцы
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Совфед одобрил законы о запрете треш-стримов
02 августа 2024, 11:36

Сайт Совета Федерации

Законы, запрещающие треш-стримы, а также административную ответственность в виде штрафа до миллиона рублей за них одобрили в Совете Федерации. Уточняется, что транслирование преступных действий будет считаться отягчающим обстоятельством.
Владельцев соцсетей обяжут мониторить информационное пространство для выявления подобной информации. Помимо штрафов, соответствующие органы будут конфисковать оборудование, которое использовалось при создании запрещенного контента.

В закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» внесут нормы, запрещающие распространять подобный контент среди детей. Меры будет принимать Роскомнадзор по прокурорскому запросу.

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#россия
#закон
#совет федерации
#новости
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«Ростех» создал сверхпрочную антенну для монтажа поверх защитных «мангалов»
02 августа 2024, 11:33

Фото: istockphoto/AntonMatveev

Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал специальную высокопрочную антенну. Её, в частности, можно устанавливать поверх противодронной защиты («мангалов») и маскировочных сетей.
Это изделие может применяться широким спектром радиостанций и устанавливаться как на стационарные объекты, так и на подвижную технику, сообщила пресс-служба госкорпорации. Благодаря универсальному крепёжному основанию новую антенну можно смонтировать на любой поверхности. Для усиления прочности конструкции были использованы современные композитные материалы.

Новая система согласующе-трансформирующих устройств обеспечит стабильный приём и передачу сигнала при любых погодных условиях и в разных диапазонах частот. Новая антенна впервые будет представлена в рамках объединённой экспозиции холдинга «Росэлектроника» на форуме «Армия-2024».

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#армия
#служба
#техника
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В Подмосковье прошли учения по восстановлению электричества после ледяного дождя
02 августа 2024, 10:35

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Учения по ликвидации последствий массовых отключений электричества прошли на территории городского округа Коломна, в тренировочном мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств Московской области, сотрудники ресурсоснабжающих компаний, а также спасатели, полицейские и власти Коломны, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«По легенде учений, из-за ледяного дождя на фоне температуры воздуха -20 градусов произошли аварии и обесточилось 14 подстанций. Без электричества остались 14 тысяч жителей и 53 социально значимых объекта», — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий аварии был оперативно создан штаб и энергетики в режиме реального времени разработали план дальнейших совместных действий. Для обеспечения населения электричеством выехали дежурные бригады с 50 передвижными электростанциями.

«Результат учений положительный, все задачи выполнены. Мы можем быть уверены, что в случае реальных отключений снабжение потребителей электричеством будет восстановлено в кратчайшие сроки», — отметил вице-губернатор Московской области — глава областного Минэнерго Евгений Хромушин.
Учения помогли проверить навыки диспетчеров и аварийных бригад, а также отработать взаимодействие между различными ведомствами и службами.

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#коломна
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Не смогла сдержать слез: «шпионы» Анна и Артём Дульцевы вернулись в РФ, что о них известно
Осужденная в Словении за шпионаж семья Дульцевых вернулась в Россию
02 августа 2024, 10:24

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Президент РФ Владимир Путин встретил вернувшихся на родину соотечественников у трапа в столичном аэропорту Внуково. Россиян встречал почетный караул и красная ковровая дорожка. В материале «Радио 1» расскажем, кто такие Артем и Анна Дульцевы и за чтобы были арестованы.

Кто такие Анна и Артем Дульцевы

Анна и Артем Дульцевы прибыли в Словению в 2017 году, по данным западных информагентств — с паспортами аргентинских граждан, на имя Марии Майер-Муньос и Людвига Гиша.

После начала специальной военной операции в феврале 2022 года спокойно живущие Дульцевы привлекли внимание разведки некой европейской страны. Как пишут зарубежные СМИ, словенские спецслужбы призвали проверить пару. В ходе обысков на их компьютерах нашли защищенные каналы для связи с Москвой, которые не смогли взломать местные специалисты, и крупную сумму в личных вещах.

Следствие посчитало, что Гиш и Майер-Муньос сотрудники Службы внешней разведки РФ. Тогда же были раскрыты их настоящие имена.
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Как жили Дульцевы

Анна Дульцева родилась в Нижнем Новгороде. В Аргентину россиянка приехала по документам на имя Марии Розы Майер-Муньос, которая якобы родилась в 1984-м в Греции в семье австрийца Йозефа Майера и мексиканки Канделарии Муньос.

Артем Дульцев родился и получил образование в республике Башкортостан. Как пишет Buenos Aires Times, в 2012 году мужчина прибыл в Аргентину из Уругвая по туристической визе под именем Людвиг Гиш.

В Буэнос-Айресе в 2015-м Людвиг Гиш женился на мексиканке Марие Розе Майер-Муньос. Иностранные СМИ также писали, что они обручились при двух свидетелях, которые представились, как выяснилось, фальшивыми именами.

В Аргентине у Дульцевых родились сын и дочь с разницей в два года. Очевидцы рассказывали, что с детьми они общались на испанском языке, с окружающими – на английском.

Там они проживали в районе Бельграно. Издание The Wall Street Journal обнародовало воспоминания владельца местного магазина, который сказал, что они всегда были вежливы и уважительны, товары оплачивали наличными.

В 2017-м Гиш и Майер-Муньос с двумя детьми переехали из Аргентины в словенский город в пригороде Любляны. Свой переезд они тогда объяснили боязнью преступности на улицах Аргентины, Словения показалась им подходящей для семейной жизни.

Тут Мария открыла онлайн-галерею. Людвиг — компанию по антивирусному программному обеспечению.
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Задержание

5 декабря 2022 года Гиш и Майер-Муньос были задержаны агентством разведки и безопасности Словении по обвинению в шпионаже и фальсификации документов. Анне и Артему грозило до 8 лет лишения свободы за шпионаж, с возможностью условно-досрочного освобождения.

Как писал La Nacion, после ареста Дульцевых, опеку над их несовершеннолетними детьми взяли на себя власти Словении. Дети были отправлены в приемную семью и продолжали ходить в школу в Любляне.

31 июля 2024 года окружной суд Любляны приговорил россиян к одному году и пяти месяцам лишения свободы за шпионаж и трем месяцам лишения свободы за фальсификацию документов — срок, который они уже отбыли. Свою вину супруги признали.

1 августа они вернулись в Россию вместе с сыном и дочерью. Встреча семьи Дульцевых с российским президентом стала самой трогательной: Анна расплакалась, пока спускалась по трапу, а Путин обнял ее и по-дружески поцеловал в щеку. Ей и её дочке он подарил цветы.

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За помощью к омбудсмену Фаевской за месяц обратились на личном приёме 17 человек
02 августа 2024, 10:14

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

17 жителей Московской области пришли в июле на приём к Уполномоченному по правам человека в Подмосковье Ирине Фаевской с просьбами помочь в решении ряда вопросов, касающихся прав на соцобеспечение, на жилище, на охрану здоровья и др., сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.
«По большинству вопросов приняты письменные обращения. Мы будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», — прокомментировала итоги личных приёмов Ирина Фаевская.
Она также добавила, что по некоторым вопросам уже направлены ходатайства должностным лицам.

Обратиться за помощью к омбудсмену Московской области можно по телефону 8 (498) 602-32-20, по электронной почте upchmo@mosreg.ru, прикрепив документы, отражающие суть проблемы, заполнить форму на сайте подмосковного омбудсмена или записаться на дистанционное консультирование на региональном портале госуслуг.

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