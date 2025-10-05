Обманула рабовладельцев макияжем и сбежала: девушка из Читы спаслась из скам-лагеря в Азии
24-летняя девушка из Читы, которую в СМИ называют Александрой, едва не стала жертвой торговли людьми. Об этом сообщает Mash.
Всё началось с объявления в Telegram, где вербовщики предлагали «лёгкую» удалённую работу в Юго-Восточной Азии — якобы нужно было лишь общаться с мужчинами на сайтах знакомств и ненавязчиво вытягивать из них деньги.
Александра не растерялась: приукрасила портфолио, наложила плотный макияж, продемонстрировала уверенный английский и вскоре получила приглашение.
Прилетев в Таиланд, она быстро поняла, что попала в ловушку. Девушку вывезли в Мьянму и поместили в один из скам-центров, где у неё отобрали телефон и ограничили свободу. Паспорт у Александры остался, но связаться с внешним миром было невозможно. Условия напоминали тюремные: круглосуточный контроль и постоянные угрозы.
Однако девушке неожиданно «повезло»: скамеры признали её непригодной для работы — из-за внешности и плохих продаж. Попытки перепродать её провалились, и в итоге Александру выгнали. Она добралась до отеля в городе Мьявади и смогла дозвониться до матери. Через неё удалось подключить российских дипломатов и волонтёров. Сейчас девушку готовят к возвращению домой — идёт оформление документов для депортации.
