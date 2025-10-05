Обманула рабовладельцев макияжем и сбежала: девушка из Читы спаслась из скам-лагеря в Азии

05 октября 2025, 18:54

Скам-модель из Читы сбежала из «центра развода» в Мьянме, её признали неликвидом

Фото: Istock / NatanaelGinting

24-летняя девушка из Читы, которую в СМИ называют Александрой, едва не стала жертвой торговли людьми. Об этом сообщает Mash.