Российский подросток получил смертельный удар током от телефона

В Челябинске подросток погиб от удара током во время разговора по телефону
Фото: Istock/oatawa

В Челябинске 16-летний подросток погиб от удара электрическим током. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на силовые ведомства.



Чрезвычайное происшествие случилось на улице Южноуральская. Молодой человек разговаривал по смартфону, подключенному к зарядному устройству. Внезапный разряд тока поразил юношу.

Правоохранительные органы начали проверку по факту гибели подростка. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Ольга Щелокова

