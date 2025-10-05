Российский подросток получил смертельный удар током от телефона

05 октября 2025, 18:25

В Челябинске подросток погиб от удара током во время разговора по телефону

Фото: Istock/oatawa

В Челябинске 16-летний подросток погиб от удара электрическим током. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на силовые ведомства.