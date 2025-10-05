Российский подросток получил смертельный удар током от телефона
В Челябинске 16-летний подросток погиб от удара электрическим током. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на силовые ведомства.
Чрезвычайное происшествие случилось на улице Южноуральская. Молодой человек разговаривал по смартфону, подключенному к зарядному устройству. Внезапный разряд тока поразил юношу.
Правоохранительные органы начали проверку по факту гибели подростка. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось об инциденте в Ленинградской области, где 14-летнего подростка привезли в больницу в алкогольной коме. Сообщается, что восьмиклассника нашли на улице без сознания.
Читайте также: