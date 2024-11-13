Обманутая женщина в Омске сожгла телефон в микроволновке по совету мошенников

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Сначала ей поступил звонок от бывшего руководителя, который сообщил ей, что надо помочь неким проверяющим. Спустя некоторое время с пожилой женщиной связались другие мошенники, которые запугали её тем, что на её имя кто-то якобы пытается взять несколько крупных кредитов. Для начала ей посоветовали снять сбережения и перевести на «безопасный счёт», что она и сделала, лишившись 485 тысяч рублей.
Поняв, что пенсионерка полностью подпала под их влияние, аферисты продолжили её обрабатывать. По их указанию женщина продала квартиру и вырученные за неё 3,9 миллиона рублей также перевела мошенникам. В завершение они уговорили россиянку положить телефон в микроволновку якобы для удаления вирусов. Когда новые жильцы приехали заселяться в её бывшую квартиру, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Но даже вся ей переписка с мошенниками сгорела в микроволновке вместе с телефоном, так что отыскать злоумышленников шансов немного.
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