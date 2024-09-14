Выдававший себя за ветерана СВО мошенник обманул женщину на несколько миллионов рублей

Фото: istockphoto/artoleshko
В Санкт-Петербурге 29-летний мужчина, выдававший себя за ветерана специальной военной операции (СВО), обманул женщину на миллионы рублей, передает газета «Фонтанка».
По данным издания, мошенник сдался полиции и признался в содеянном. Мужчина познакомился с 34-летней женщиной, а когда понял, что она материально обеспечена, выдал себя за военнослужащего Минобороны и попросил деньги «на суд против Минобороны». Через месяц он снова потребовал у знакомой деньги, утверждая, что они нужны для оформления инвалидности, лечения и продолжения судебной тяжбы.
Самозванец брал от женщины деньги суммами от 160 000 до двух миллионов рублей. В общей сложности женщина передала ему около четырех миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Ранее трое участников СВО в Тюмени были обмануты более чем на миллион рублей. Двум солдатам предложили помощь в получении льготных квартир, еще одному – в оформлении социальных выплат на детей. В итоге они перечислили мошенникам 1,1 миллиона рублей, но никакой выгоды не получили.
Читайте также:
Мошенники от имени Россетей взламывают аккаунты на Госуслугах
«Новые схемы»: Эксперты рассказали, как мошенники могут выманивать деньги у пенсионеров
Мошенник под видом губернатора Петербурга обманул 88-летнего ученого на 2,3 млн
Самозванец брал от женщины деньги суммами от 160 000 до двух миллионов рублей. В общей сложности женщина передала ему около четырех миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Ранее трое участников СВО в Тюмени были обмануты более чем на миллион рублей. Двум солдатам предложили помощь в получении льготных квартир, еще одному – в оформлении социальных выплат на детей. В итоге они перечислили мошенникам 1,1 миллиона рублей, но никакой выгоды не получили.
Читайте также:
Мошенники от имени Россетей взламывают аккаунты на Госуслугах
«Новые схемы»: Эксперты рассказали, как мошенники могут выманивать деньги у пенсионеров
Мошенник под видом губернатора Петербурга обманул 88-летнего ученого на 2,3 млн
Александр Климов