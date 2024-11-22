Обманувший Долину на миллионы оказался членом крупной ОПГ «Перваки» по кличке Очкарик

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Арестованный участник мошенничества, жертвой которого стала известная российская певица Лариса Долина, оказался участником крупной организованной преступной группы «Перваки». Там ему дали кличку Очкарик.
Настоящее имя мошенника — Артур Каменецкий, сообщает «МК». Ему 27 лет, ранее он уже был неоднократно судим за различные преступления. К уголовной ответственности жителя Татарстана привлекали за грабёж, разбой и вымогательства. В Казани у него есть семья — жена и двухлетний сын.
Решением Таганского районного суда города Москвы в отношении Каменецкого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под арест его отправили 21 ноября. Полицейские изъяли у преступника банковскую карту, на которую обманутая артистка перевела 10 миллионов рублей. Эти деньги соучастники преступления поделили между собой. Под стражей также находятся 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, которому Долина перевела три миллиона рублей, и курьерша Анжела Цырульникова, получившая от певицы 100 миллионов рублей.
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Александр Бойцов