Соучастника мошенничества в отношении певицы Долиной задержали в Москве

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь 1)
Соучастника многомиллионного мошенничества в отношении певицы Ларисы Долиной задержали в Москве, мужчине предъявили обвинение, проинформировало ТАСС.
«Задержан еще один соучастник многомиллионного мошенничества, совершенного в отношении жительницы столицы. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Республики Татарстан. <...> Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)», — передала пресс-служба прокуратуры Москвы.
Представители столичного ведомства обратили внимание, что в скором времени суд при участии прокурора будет рассматривать вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники правоохранительных органов объяснили, что речь идёт о мошенничестве в отношении советской и российской эстрадной исполнительницы Ларисы Долиной.
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