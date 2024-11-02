Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной

Российская эстрадная певица Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
Следователь по делу об афере с продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной допросил 16 свидетелей. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно документам, которые имеются в распоряжении агентства, похищенное имущество пока не обнаружено и представляет собой значительный финансовый ресурс.
В рамках расследования установлены два основных фигуранта дела: курьер Анжела Цырульникова и обнальщик Дмитрий Леонтьев. Оба подозреваемых в настоящее время находятся в следственном изоляторе. В ходе расследования были проведены обыски по их домашним адресам.
Напомним, что Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые обманом заставили её перевести более 200 миллионов рублей на «безопасные счета» и передать курьеру личные сбережения. В результате задержали курьера Анжелу Цырульникову и её сообщника Леонида Леонтьева, который обналичил более 3,1 миллиона рублей. Следствие по делу продлено до 25 января.
Долина подала иск в Хамовнический суд Москвы, чтобы признать сделку недействительной. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, следующая дата слушания — 12 ноября.
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В рамках расследования установлены два основных фигуранта дела: курьер Анжела Цырульникова и обнальщик Дмитрий Леонтьев. Оба подозреваемых в настоящее время находятся в следственном изоляторе. В ходе расследования были проведены обыски по их домашним адресам.
Напомним, что Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые обманом заставили её перевести более 200 миллионов рублей на «безопасные счета» и передать курьеру личные сбережения. В результате задержали курьера Анжелу Цырульникову и её сообщника Леонида Леонтьева, который обналичил более 3,1 миллиона рублей. Следствие по делу продлено до 25 января.
Долина подала иск в Хамовнический суд Москвы, чтобы признать сделку недействительной. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, следующая дата слушания — 12 ноября.
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Дарья Осипова