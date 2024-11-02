Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной

Число погибших от обрушения козырька на вокзале в сербском городе Нови-Сад выросло до 14 человек. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич во время экстренного обращения к нации. По его данным, восемь жертв — граждане Сербии, один — Северной Македонии, личности еще пятерых пока не удалось установить.