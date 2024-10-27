Стало известно число участников аферы с квартирой Ларисы Долиной

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В мошеннической схеме с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной могли участвовать больше 40 человек. Об этом пишет телеграм-канал Mash. Отмечается, что они не подозревали о том, что участвуют в крупной афере.
По информации издания, полицейские скоро задержат первых трех подозреваемых, что продали данные своих банковских карт, которыми и воспользовались мошенники. Аферисты переводили на подставные счета от 2 до 3 млн похищенных денег.
Напомним, в августе Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы, а после перевела все деньги мошенникам. Причиненный ущерб певица оценила в 120 млн рублей, а после подала в суд на законную покупательницу, заявляя, что сделка недействительна.
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