«Скотч и пакет»: Стилист предложила модный костюм на выпускной ценой в один рубль

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Наступает время, когда выпускники активно готовятся к важному событию в своей жизни и выбирают наряды. Безусловно, каждому хочется выглядеть ярко и неотразимо. Современная молодёжная тенденция предполагает индивидуальность, которая подчеркнет лучшие черты, это может быть и конфетно-букетный наряд, и андеграундный, и готический.
Стилист, телеведущая, предприниматель Лина Дембикова в беседе с «Радио 1» рассказала про главные модные тенденции в выборе выпускного платья.
Собеседница добавила, что брючные костюмы тоже в моде, но они должны чем-то выделяться — например, вышивкой.
По словам стилиста, не стоит забывать об аксессуарах: маленькая вязаная шапочка, шапочка из бисера, крупные цветки или пояс-веревка с декоративной брошью.
Также Лина Дембикова рассказала, что в макияже тоже есть свои модные тенденции.
Стилист уверена, что яркий образ можно найти на любой вкус и бюджет. Что делать тем, у кого ограниченные финансовые ресурсы?
По словам специалиста, в выпускном наряде может быть универсальность: это может быть сет, который потом можно миксовать по отдельности с другими вещами.
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«Сейчас явная тенденция на крупные декоративные элементы: бант, волан, интересная рюша, в основном лидирует бант — на плечах или отдельный. Следующая тенденция — платья в игривом стиле, например, рукава-буфы, открытые плечи, декольте. Третья тенденция — отличиться и идти не в платье, а, например, в брючном костюме или корсете поверх джинс. Это может быть комбинация: эклектика джинсы с рваниной с нарядным объемным корсетом», — рассказала эксперт.
Собеседница добавила, что брючные костюмы тоже в моде, но они должны чем-то выделяться — например, вышивкой.
По словам стилиста, не стоит забывать об аксессуарах: маленькая вязаная шапочка, шапочка из бисера, крупные цветки или пояс-веревка с декоративной брошью.
Также Лина Дембикова рассказала, что в макияже тоже есть свои модные тенденции.
«Сейчас кукольный макияж, когда огромные глаза, уже не актуален. Актуальна свежая кожа, без присутствия как будто бы тона. Ещё актуальны веснушки. Есть и креативные тенденции: сияющая россыпь на глазах, цветные туши (особенно белая), ромашки, коричневая обводка губ. Если наряд простой, то креативный макияж будет актуален, если наряд креативный, то лучше выбрать простой макияж», — сказала специалист.
Стилист уверена, что яркий образ можно найти на любой вкус и бюджет. Что делать тем, у кого ограниченные финансовые ресурсы?
«Если пошутить, то, конечно, вдохновившись, можно взять пластиковый пакет и обмотать себя скотчем, но есть вероятность, что вас не поймут. Есть прекрасный вариант — винтажные магазины или комиссионки. И если потратить немного времени, поездить и посмотреть, то можно найти очень классный вариант за бюджетные деньги. Например, жакет с папиного плеча, юбка-баллон — это бюджетно, но выглядит классно, тем более, если добавить аксессуар и обувь», — поделилась специалист.
По словам специалиста, в выпускном наряде может быть универсальность: это может быть сет, который потом можно миксовать по отдельности с другими вещами.
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Анастасия Бондарева