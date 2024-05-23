«Скотч и пакет»: Стилист предложила модный костюм на выпускной ценой в один рубль

Наступает время, когда выпускники активно готовятся к важному событию в своей жизни и выбирают наряды. Безусловно, каждому хочется выглядеть ярко и неотразимо. Современная молодёжная тенденция предполагает индивидуальность, которая подчеркнет лучшие черты, это может быть и конфетно-букетный наряд, и андеграундный, и готический.