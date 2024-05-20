Стилист Марина Герман рассказала о трендах лета — 2024

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Приближается новый сезон, а значит настало время задуматься над летним гардеробом. Мы выяснили, на что обратить свое внимание, каким цветам стоит отдать предпочтение и какими аксессуарами дополнить летний образ.
Этим летом в моде женственность, рассказала в беседе с «Радио 1» стилист Марина Герман.
По её словам, в летний сезон актуален лён. Кроме того, добавляется всё, что касается вязки, фактурных летних тканей и летний трикотаж. Она отметила, что это могут быть костюмы с брюками, с джемперами или с юбками из тонкого летнего трикотажа и вязаные вещи. По ее мнению, вязаные, а также прозрачные платья тоже будут в моде. По словам эксперта, прозрачные платья можно будет носить не только в курортной зоне, но и в городе, если правильно их адаптировать.
По ее мнению, летом будут очень популярны балетки из сетки. Благодаря им создается эффект того, что нога голая. Это такой элемент тренда на прозрачность, который «глобальный». Прозрачный трикотаж, прозрачные балетки. В рамках глобального тренда на прозрачность это очень гармонично выглядит, рассказала Марина Герман.
Актуальна тенденция к женственности. Стилист напомнила, что весной мы носили женственный трикотаж: платья, джемперы, а также топы с открытыми плечами. Летом тренд на женственность тоже будет очень популярен.
По словам стилиста, этим летом очень актуальны нежные цвета и оттенки желтого — например, лимонно-желтый. Приоритет лучше отдавать более приглушенным цветам, уходить в оттенок, напоминающий «сливочное масло». Также будет актуален нежно-голубой цвет и другие нежные, женственные цвета.
Девушкам, предпочитающим стиль гранж, Герман советует продолжать носить рваные джинсы и объёмные косухи, использовать металлические цепи в качестве декора на джинсах. По её словам, для лета лучше выбирать шорты со спущенной посадкой и комбинировать этот образ с грубыми сандалиями. Можно надевать свободные майки одну на другую — благодаря этому получается эффект многослойности. Это очень хорошо сочетается со свободными джинсами, шортами и юбками. Герман добавила, что в этом сезоне популярна пышная юбка из хлопковой ткани.
Из обуви эксперт рекомендует носить сандалии с легкой подошвой, замшевые казаки, слингбэки, вьетнамки на маленьком каблучке, кожаные шлёпанцы. Из аксессуаров остается повязка на голову, бейсболки и панамы. В тренде будут плетеные сумки и шляпы.
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По её словам, в летний сезон актуален лён. Кроме того, добавляется всё, что касается вязки, фактурных летних тканей и летний трикотаж. Она отметила, что это могут быть костюмы с брюками, с джемперами или с юбками из тонкого летнего трикотажа и вязаные вещи. По ее мнению, вязаные, а также прозрачные платья тоже будут в моде. По словам эксперта, прозрачные платья можно будет носить не только в курортной зоне, но и в городе, если правильно их адаптировать.
«Очень актуальна интересная обувь. Практически все тренды перешли в летний сезон из осенне-зимнего и весеннего. Это все просто трансформируется в какие-то более интересные детали. Например, весной мы носили балетки, они тоже актуальны уже не первый сезон. Это один из самых популярных вариантов обуви ближайших лет», — отметила она.
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По ее мнению, летом будут очень популярны балетки из сетки. Благодаря им создается эффект того, что нога голая. Это такой элемент тренда на прозрачность, который «глобальный». Прозрачный трикотаж, прозрачные балетки. В рамках глобального тренда на прозрачность это очень гармонично выглядит, рассказала Марина Герман.
Актуальна тенденция к женственности. Стилист напомнила, что весной мы носили женственный трикотаж: платья, джемперы, а также топы с открытыми плечами. Летом тренд на женственность тоже будет очень популярен.
«Это могут быть топы с открытыми плечами. С широкими отворотами, чтобы полностью открыть зону ключиц. Я рекомендую такие топы сочетать на миксе стилей», — отметила она.Интереснее не просто взять топ с открытыми плечами и совместить с юбкой в мелкий цветочек (хотя так тоже можно), а сочетать женственные элементы, например блузку с воланами и рюшами, с грубыми и свободными джинсами или джинсами с заниженной талией. Такие «миксы» будут актуальны этим летом, заявила эксперт.
«Ну и база – это лён. Льняная капсула. Я всегда рекомендую собирать капсулы изо льна. Это может быть подходящим и для офисного гардероба, если это брюки или бермуды изо льна. Льняной жакет. Это все между собой хорошо сочетается. Можно добавлять платья и юбки», — поделилась Герман.
По словам стилиста, этим летом очень актуальны нежные цвета и оттенки желтого — например, лимонно-желтый. Приоритет лучше отдавать более приглушенным цветам, уходить в оттенок, напоминающий «сливочное масло». Также будет актуален нежно-голубой цвет и другие нежные, женственные цвета.
Девушкам, предпочитающим стиль гранж, Герман советует продолжать носить рваные джинсы и объёмные косухи, использовать металлические цепи в качестве декора на джинсах. По её словам, для лета лучше выбирать шорты со спущенной посадкой и комбинировать этот образ с грубыми сандалиями. Можно надевать свободные майки одну на другую — благодаря этому получается эффект многослойности. Это очень хорошо сочетается со свободными джинсами, шортами и юбками. Герман добавила, что в этом сезоне популярна пышная юбка из хлопковой ткани.
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Из обуви эксперт рекомендует носить сандалии с легкой подошвой, замшевые казаки, слингбэки, вьетнамки на маленьком каблучке, кожаные шлёпанцы. Из аксессуаров остается повязка на голову, бейсболки и панамы. В тренде будут плетеные сумки и шляпы.
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Дарья Осипова