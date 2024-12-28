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Обнародована информация о безопасной дозе алкоголя

Психолог Мирошниченко: безопасной дозы алкоголя не существует
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Клинический и кризисный психолог Алена Мирошниченко заявила, что понятие «безопасной дозы» спиртных напитков является мифом, созданным маркетологами алкогольных компаний. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист опирается на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая в прошлом году подтвердила, что алкоголь в любых количествах может быть опасен для здоровья.

Мирошниченко отметила, что нормы употребления алкоголя часто определяются общественными традициями и личными факторами, такими как наличие тревожных расстройств. По ее словам, люди без таких проблем обычно не испытывают интереса к крепким напиткам и не получают удовольствия от их употребления.



Психолог также подчеркнула, что даже умеренное потребление алкоголя, как, например, бокал вина за обедом, может негативно сказываться на здоровье. Она привела пример европейских стран, где выделяются значительные средства на борьбу с алкоголизмом и существует проблема цирроза печени.

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#психолог
#алкоголь
#воз
В Чувашии среди школьников проведут конкурс на лучшее сочинение о Сталине
28 декабря 2024, 11:29

Фото: istockphoto/bruev

В Чувашии среди школьников объявлен конкурс на лучшее сочинение. Детям предложили описать свои впечатления о советском вожде генералиссимусе Иосифе Сталине.
Сообщение об этом появилось на сайте республиканского отделения Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Тема сочинения обозначена как «Сталин и его роль в Победе в Великой Отечественной войне». Российские коммунисты считают, что обдумывание и создание текста на эту тему поможет школьникам лучше самовыражаться, а также будет развивать их творческие способности.

Также в КПРФ добавили, что размышления о советском вожде и его деятельности помогут школьникам лучше осмыслить и оценить связь между прошлым и настоящим. Какой приз предназначен для автора лучшего сочинения, не уточняется.

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#кпрф
#школьники
#конкурс
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В Подмосковье за год установили 176 зарядных станций для электрокаров
28 декабря 2024, 11:21

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Московская область является одним из регионов-лидеров по развитию инфраструктуры для экологичного транспорта, в текущем году здесь установили 176 новых электрозарядных станций, в том числе 156 «быстрых» и 20 «медленных», сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Автомобилисты стали чаще интересоваться более экологичным личным транспортом. Правительство Московской области всецело поддерживает эту тенденцию. Мы прогнозируем дальнейший рост спроса на электромобили и намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры на территории региона», — сказал глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.
Всего в Московской области на сегодняшний день функционирует более 650 зарядных станций для электромобилей. В будущем году в Подмосковье планируется установить до тысячи таких станций.

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#минэнерго мо
#электромобили
#московская область
#сергей воропанов
#подмосковье
#электричество
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В России запустили анонимный Telegram-бот для помощи жертвам мошенников
28 декабря 2024, 11:13

Фото: istockphoto/artoleshko

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило о запуске нового анонимного Telegram-бота. Он будет консультировать граждан, с которыми вступили в контакт мошенники.
Об этом сообщается в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России». Каждый день аферисты придумывают новые схемы обмана, и их жертвой может стать каждый. Если аккаунт взломан, пароли украдены, вы теряете деньги, чат-бот поможет принять верное решение.
Найти telegram-бот можно по юзернейму @cyberpolicerus_bot. Бот предложит выбрать ситуацию, в которой вы оказались: взлом аккаунта в соцсетях или «Госуслугах», обнаружение личных данных в интернете или перевод денег мошенникам. Далее вы получите инструкции по дальнейшим действиям.

Telegram-бот не предназначен для подачи заявления о преступлении, его задача – оказывать информационную помощь людям в стрессовой ситуации. Ставшим жертвам мошенников следует обратиться с заявлением в отделение полиции.

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#мошенники
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«Отек языка и горла»: Выяснилось, что на новогоднем столе может вызвать аллергическую реакцию
Врач Лапа: аллергены в новый год могут быть повсеместно
28 декабря 2024, 11:11

Фото: iStock/Olga Shefer

Новогодний стол у россиян, как правило, очень разнообразный. И очень важно, чтобы праздник не перешел в больничную койку из-за аллергии.
Аллерголог, генеральный директор медицинского центра иммунокоррекции имени Ходоновой Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что на новогоднем столе обязательно найдется хотя бы один продукт, вызывающий аллергию.

«Аллергия у нас повсеместная, какой-то один продукт да найдется. Обязательно в тортике найдется либо изюм, либо что-то такое, что организму не нужно. И это все зависит от гиперреакции и иммунной системы конкретного человека», — сказала врач.

Аллерголог назвала главные признаки аллергической реакции.

«Первый показатель того, что организм продукт не принимает — высыпание, крапивница. И как только она появилась вместе с зудом нужно обращаться к врачу. Также может быть отек горла — он часто происходит из-за обычных яблок или большого употребления сладкого. Кандидозный глоссит тоже иногда возникает — отек языка. На нем появляются отпечатки зубов», — объяснила Лапа.

По ее словам, аллергия многолика, и чтобы избежать ее появления, нужно обследоваться у специалистов.

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#симптомы
#опасность
#больницы
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На дорогах Подмосковья обеспечат безопасный проезд в новогодние праздники
28 декабря 2024, 11:07

Фото: пресс-служба МТДИ МО

В новогоднюю ночи и первые январские дни в столичном регионе ожидаются небольшие осадки, для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения в Московской области предусмотрен круглосуточный мониторинг состояния улиц и шоссе и взаимодействие с экстренными службами, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Каждый день на подмосковных дорогах будет работать около тысячи единиц спецтехники, а при необходимости их число увеличат.

«Если погодные условия ухудшатся, первоочередное внимание будет уделено уборке снега и противогололёдной обработке на наиболее опасных участках: эстакадах, мостах, съездах и крутых поворотах», — отметил зампред областного правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
В министерстве также сообщили, что в этом сезоне для обработки дорог от наледи и снега заготовлено 1,5 млн тонн специальных материалов.

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Из лицензий на оказание услуг связи в РФ исключили передачу голосовой информации
28 декабря 2024, 10:41

Фото: iStock/Diy13

Правительство Российской Федерации приняло решение об оптимизации перечня лицензий на оказание услуг связи, исключив лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Об этом пишет РИА Новости.
Это нововведение направлено на борьбу с телефонным мошенничеством, которое стало распространенным явлением.

По информации пресс-службы кабмина, данная лицензия предоставляла возможность мошенникам подменять номера, используя интернет для связи с абонентами стационарных и мобильных телефонов. Исключение этой лицензии значительно ограничит возможности злоумышленников.

В правительстве отметили, что данное решение не повлияет на обычных пользователей телефонной связи, обеспечивая при этом более надежную защиту от мошеннических действий.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге студент медицинского университета стал жертвой мошеннической схемы, в результате чего он попытался поджечь банкомат в торговом центре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мошенники
#лицензии
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Загруженность подмосковных дорог утром 28 декабря составила два балла
28 декабря 2024, 10:33

Фото: iStock/Diy13

Дороги Московской области утром последнего рабочего дня уходящего года, 28 декабря, оказались практически свободны, из загруженность оценивается на два балла по десятибалльной шкале, при этом на трёх шоссе наблюдаются пробки при проезде по направлению к столице, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные заторы отмечаются при движении в сторону Москвы на Пятницком, Варшавском и Ленинградском шоссе», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало свыше 749 тысяч машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

В министерстве призвали водителей быть внимательными за рулём, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.

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#пробки
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#московская область
#подмосковье
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Россельхознадзор пресёк ввоз в Подмосковье более 21 тонны заражённых мандаринов
28 декабря 2024, 10:13

Фото: iStock / nitrub

Партия турецких мандаринов массой более 21 тонн не прошла фитосанитарный контроль в Подмосковье. Проверка выявила карантинный объект, сообщили в Управлении Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«В мандаринах обнаружили средиземноморскую плодовую муху в жизнеспособном состоянии. Её наличие подтвердила лабораторная экспертиза. Владелец груза получил уведомление о принятии мер в отношении заражённой продукции. Собственник согласился провести обеззараживание», – говорится в сообщении.
Ранее Республиканский фумигационный отряд обеззаразил всю партию мандаринов из Турции. Повторная экспертиза подтвердила безопасность продукции.

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#россельхознадзор
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#фрукты
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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В люберецком поселке Калинина заработал обновлённый водозаборный узел
28 декабря 2024, 10:10

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Водозаборный узел в посёлке Калинина городского округа Люберцы запустили в работу после проведённой реконструкции, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Водозаборный узел в посёлке Калинина был построен 50 лет назад. В рамках реконструкции там заменили всё насосное оборудование, установили современные фильтры и систему обратного осмоса, отремонтировали резервуары для чистой воды и частично перестроили здание», — говорится в сообщении.
Благодаря реконструкции объём подачи воды был увеличен с 5 тысяч до 7,5 тыс. кубометров в сутки. Качественной питьевой водой теперь обеспечены 17 тысяч жителей.

Реконструкцию водозаборного узла провели в рамках федеральной программы «Чистая вода», нацпроекта проекта «Жилье и городская среда» и подмосковной госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».

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