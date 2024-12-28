Обнародована информация о безопасной дозе алкоголя

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Клинический и кризисный психолог Алена Мирошниченко заявила, что понятие «безопасной дозы» спиртных напитков является мифом, созданным маркетологами алкогольных компаний. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист опирается на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая в прошлом году подтвердила, что алкоголь в любых количествах может быть опасен для здоровья.
Мирошниченко отметила, что нормы употребления алкоголя часто определяются общественными традициями и личными факторами, такими как наличие тревожных расстройств. По ее словам, люди без таких проблем обычно не испытывают интереса к крепким напиткам и не получают удовольствия от их употребления.
Психолог также подчеркнула, что даже умеренное потребление алкоголя, как, например, бокал вина за обедом, может негативно сказываться на здоровье. Она привела пример европейских стран, где выделяются значительные средства на борьбу с алкоголизмом и существует проблема цирроза печени.
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Мирошниченко отметила, что нормы употребления алкоголя часто определяются общественными традициями и личными факторами, такими как наличие тревожных расстройств. По ее словам, люди без таких проблем обычно не испытывают интереса к крепким напиткам и не получают удовольствия от их употребления.
Психолог также подчеркнула, что даже умеренное потребление алкоголя, как, например, бокал вина за обедом, может негативно сказываться на здоровье. Она привела пример европейских стран, где выделяются значительные средства на борьбу с алкоголизмом и существует проблема цирроза печени.
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Дарья Осипова