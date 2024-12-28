Нарколог Холдин рассказал, чем заменить алкоголь на новогоднем столе

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Всё больше людей предпочитают безалкогольный Новый год, так как осознают, что праздник принесёт больше радости и энергии, если встретить его без употребления алкоголя. Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал о способах замены алкоголя для безопасного празднования Нового года.
«Есть множество альтернатив, чем заменить алкоголь на новогоднем столе: яркие, вкусные безалкогольные коктейли на основе соков, газированной воды, свежих фруктов. Полезным дополнением к праздничным блюдам могут стать смузи из различных фруктов и ягод. Их можно разбавить йогуртом или соком. Не забывайте и про различные травяные чаи, которые можно подавать как горячими, так и холодными. А еще не забывайте про молочные коктейли и кокосовую воду. Она имеет приятный вкус и хорошо утоляет жажду», — рассказал Холдин.Кроме того, нарколог добавил, что не стоит покупать безалкогольное вино и предлагать младшему поколению «детское шампанское», иначе алкогольная культура не исчезнет, а у молодого поколения может сформироваться привычка, что любой праздник сопровождается употреблением спиртных напитков.
Эксперт отметил, что зимой особенно важно обратить внимание на коктейли на основе имбирного эля. Такие альтернативы помогут создать праздничную атмосферу без алкоголя и поддержат здоровье.
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