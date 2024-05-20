Обнародованы кадры с места гибели президента Ирана

Фото: iStock/Gudella
Кадры с места гибели президента Ирана, снятые турецким беспилотниками, появились в сети, пишет Военный обозреватель.
Турецкий БПЛА Bayraktar Akinci нашел место крушения вертолета с руководством Ирана и передал его координаты наземным поисковым группам.
Как сообщает Telegram-канал, после получения запроса на помощь в поисках пропавшего вертолета с лидером Ирана турецкие военные отправили в соседнюю страну беспилотник Akinci. Иранские военные не пропустили его, поскольку БПЛА был вооружен управляемыми авиабомбами.
После этого турецкий генеральный штаб направил в Иран безоружный дрон, он прибыл в район поисков около часа ночи по местному времени. Поиски затрудняла плохая погода. Тогда операторы опустили беспилотник с 9 тысяч на 3 тысячи метров. Через пять часов Akinci нашел место крушения вертолета Bell 222 и тепловые сигнатуры его пассажиров.
Локацию передали иранской стороне, отметив, что тела уже холодные. Затем дрон вернулся на базу.
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Как сообщает Telegram-канал, после получения запроса на помощь в поисках пропавшего вертолета с лидером Ирана турецкие военные отправили в соседнюю страну беспилотник Akinci. Иранские военные не пропустили его, поскольку БПЛА был вооружен управляемыми авиабомбами.
После этого турецкий генеральный штаб направил в Иран безоружный дрон, он прибыл в район поисков около часа ночи по местному времени. Поиски затрудняла плохая погода. Тогда операторы опустили беспилотник с 9 тысяч на 3 тысячи метров. Через пять часов Akinci нашел место крушения вертолета Bell 222 и тепловые сигнатуры его пассажиров.
Локацию передали иранской стороне, отметив, что тела уже холодные. Затем дрон вернулся на базу.
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Алёна Самарева