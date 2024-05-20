Несчастный случай или теракт: кто виновен в гибели президента Ирана Раиси

Фото: сайт Кремля
Если выяснится, что причиной крушения вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, стал террористический акт со стороны Великобритании, Израиля или Украины, то дело может дойти до войны.
Так считает автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов. Об этом он рассказал в интервью для «Радио 1».
Он напомнил, что Раиси одним из первых протянул России руку помощи в 2022 году. Также Иран всегда был последователен и однозначен в вопросах военно-технической поддержки России и строительства независимого многополярного мира.
Военный эксперт вспомнил и недавнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также имел активную пророссийскую позицию.
Напомним, что вертолет, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
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«Для начала необходимо выяснить, что конкретно стало причиной крушения вертолёта Раиси – несчастный случай или террористический акт со стороны Британии, Израиля или Украины. В случае, если это был теракт, то дело может дойти до войны», — заявил Живов.
Он напомнил, что Раиси одним из первых протянул России руку помощи в 2022 году. Также Иран всегда был последователен и однозначен в вопросах военно-технической поддержки России и строительства независимого многополярного мира.
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
Военный эксперт вспомнил и недавнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также имел активную пророссийскую позицию.
«За последнее время в мире произошла серия покушений на глав государств, которые занимают антиамериканскую, пророссийскую позицию. Очевидно, что впервые со времён холодной войны снят мораторий на убийства высокопоставленных чиновников. Мы входим в период глобальной политической турбулентности, в котором не гарантировано сохранение жизни даже глав государств. И всё происходящее явно связано с Россией», — заключил Алексей Живов.
Напомним, что вертолет, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
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Элина Позднякова