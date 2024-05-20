Путин по телефону выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохберу

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин выразил глубокие соболезнования лидерам и народу Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и других государственных деятелей.
«Владимир Путин подчеркнул, что высоко ценил Эбрахима Раиси как надежного партнера, внесшего значительный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном», — отмечается в сообщении.
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Мохбер выразил Путину искреннюю благодарность за слова поддержки в это тяжелое для страны время. Оба лидера подтвердили обоюдную готовность к дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества между Россией и Ираном на благо народов обеих стран.
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Артем Кузьмин