Стало известно, кто виноват в гибели президента Ирана Раиси

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Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в крушении вертолета президента Ибрахима Раиси виноваты США, приводит его слова издание Ettelaat.
По словам экс-министра, США запретили поставку запчастей для президентского вертолета, а это привело к износу его двигателя и крушению. Он также обратил внимание на то, что эмбарго на продажу самолетов и запчастей к ним Вашингтон ввел вопреки решению Международного суда.
19 мая вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, потерпел крушение. Вместе с иранским главой в вертолете находились: министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам Тебриза аятолла Мохаммед Али Але-Хашем.
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
В настоящее время причины ЧП выясняются. Рассматривается как версия теракта, так как и несчастный случай.
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Анастасия Хохлова